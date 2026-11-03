Megszólaltak a szakszervezetek: komoly kritikákat kapott a kormány jövő évi költségvetési tervezete

A jövő évi költségvetés tervezetéről az előző napokban sokat beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Megszólaltak az érdekképviseletek is, reakciók között kritikus megjegyzésekkel is bőven találkozni. – Komoly bizonytalanságot okoz a hivatásos állomány körében a korábban biztosított, akár egymillió forintos otthontámogatás tervezett kivezetése – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke.
Tüzes István rámutatott, a beígért 15 százalékos béremelés ellenére sokaknál fennáll a tényleges jövedelemcsökkenés veszélye.
Példaként említette: egy havi nettó 500 ezer forintot kereső rendőr éves 6 milliós jövedelméhez képest az 1 milliót érő támogatás megszűnése akkora kiesés, amit a 15 százalékos emelés sem pótol. Az érdekvédő szerint megszorítás különösen azokat érinti érzékenyen, akik erre a juttatásra építve vállaltak hosszú távú pénzügyi kötelezettséget, például lakáshitelt. A szakszervezet ezért a Belügyminisztériumhoz fordult, és szakértői munkacsoport felállítását kezdeményezte.
A szociális ágazat sem elégedett a költségvetés-tervezettel
Csalódottságának adott hangot a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Köves Ferenc is, aki a Szeged Televíziónak nyilatkozva emlékeztetett a választási ígéretekre.
Ha egy felelős kormány ilyen ígéretet tesz, akkor azt be kell tartani”
– fogalmazott az érdekvédő, hangsúlyozva: a kormány nem teljesíti a kampányban beígért 25 százalékos ágazati béremelést. A beharangozott 17,8 százalék ráadásul nem is valódi ágazati emelés, hanem különböző elemekből – például a garantált bérminimum emeléséből és az szja-csökkentésből – tevődik össze. A szakszervezeti vezető azt is kifogásolta, hogy a kormány a béremelésről egyszer sem egyeztetett az érdekképviseletekkel, holott erre korábban ígéretet kaptak.
Oktatásügy: elmaradt a beígért emelés, hiányoztak az egyeztetések
A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos NOKS-tagozata – miként arra az Eduline.hu felhívta a figyelmet – Facebook-bejegyzésben kritizálta a 2027-es büdzsé terveit.
Elmaradt ígéretek: Magyar Péter szeptember elején még október közepére és 2027. január 1-jére kétlépcsős béremelést ígért a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozóknak. Az október közepére ígért emelés azonban elmaradt.
Trükközés a számokkal: A kormány később átlagos 21,5 százalékos nettó keresetnövekedésről beszélt, ám Lannert Judit a parlamentben pontosította, hogy a tényleges béremelés csupán 15 százalékos lesz, a fennmaradó részt az adócsökkentés hatása adja.
A PSZ kiemelte: a tervezett emelés nemcsak az általuk követelt mértéktől, hanem a Tisza programjában szereplő 25 százaléktól is elmarad, emellett az előkészítés során a kormány teljesen kihagyta a szakszervezeteket az egyeztetésekből.
Egészségügy: örvendetes a pluszforrás, de a mélyreható problémákat nem oldja meg
Bár a 2027-es költségvetésben az egészségügy 510 milliárd forintos többletforráshoz jutna – amelyből közel 192 milliárdot a nem orvosi munkakörökben dolgozók béremelésére fordítanának –, ez önmagában kevés a szektor válságának kezelésére.
Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke az Origónak elmondta: a pluszjellegű forrás segíthet a szakdolgozói bérhátrány mérséklésében és a munkakörülmények javításában, de az ágazat alapvető problémáit nem rendezi. A háziorvosi praxisok fenntarthatósága, a súlyos szakemberhiány és az elértéktelenedő orvosi bérek továbbra is beavatkozást igényelnek. Az elnök a bejelentett emelést csupán egy első, de nem elegendő lépésnek tekinti.