ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

Fontos

Orbán Viktor megszólalt a róla készült titkosszolgálati aktáról: még a hálószobájába is lehallgatót telepíthettek

költségvetés

Megszólaltak a szakszervezetek: komoly kritikákat kapott a kormány jövő évi költségvetési tervezete

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Múlt pénteken nyújtotta be a kormány a 2027-es büdzsé tervezetét. Az érdekképviseletek reakciói alapján ugyanakkor komoly csalódottság látszik a különböző szektorokban: a rendvédelmi, a szociális, az oktatási és az egészségügyi dolgozók képviselői is meglehetősen kritikus észrevételeket fogalmaztak meg a költségvetéssel kapcsolatban.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
költségvetéskármán andráspszközszolgálati rendőr szakszervezetMagyar Péter

A jövő évi költségvetés tervezetéről az előző napokban sokat beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Megszólaltak az érdekképviseletek is, reakciók között kritikus megjegyzésekkel is bőven találkozni. – Komoly bizonytalanságot okoz a hivatásos állomány körében a korábban biztosított, akár egymillió forintos otthontámogatás tervezett kivezetése – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke. 

Tüzes István rámutatott, a beígért 15 százalékos béremelés ellenére sokaknál fennáll a tényleges jövedelemcsökkenés veszélye. 

Példaként említette: egy havi nettó 500 ezer forintot kereső rendőr éves 6 milliós jövedelméhez képest az 1 milliót érő támogatás megszűnése akkora kiesés, amit a 15 százalékos emelés sem pótol. Az érdekvédő szerint megszorítás különösen azokat érinti érzékenyen, akik erre a juttatásra építve vállaltak hosszú távú pénzügyi kötelezettséget, például lakáshitelt. A szakszervezet ezért a Belügyminisztériumhoz fordult, és szakértői munkacsoport felállítását kezdeményezte.

Magyar Péter és Kármán András ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét
Magyar Péter és Kármán András ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét
Fotó: AFP / Attila Kisbenedek

A szociális ágazat sem elégedett a költségvetés-tervezettel

Csalódottságának adott hangot a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Köves Ferenc is, aki a Szeged Televíziónak nyilatkozva emlékeztetett a választási ígéretekre.

Ha egy felelős kormány ilyen ígéretet tesz, akkor azt be kell tartani”

– fogalmazott az érdekvédő, hangsúlyozva: a kormány nem teljesíti a kampányban beígért 25 százalékos ágazati béremelést. A beharangozott 17,8 százalék ráadásul nem is valódi ágazati emelés, hanem különböző elemekből – például a garantált bérminimum emeléséből és az szja-csökkentésből – tevődik össze. A szakszervezeti vezető azt is kifogásolta, hogy a kormány a béremelésről egyszer sem egyeztetett az érdekképviseletekkel, holott erre korábban ígéretet kaptak.

Oktatásügy: elmaradt a beígért emelés, hiányoztak az egyeztetések

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos NOKS-tagozata – miként arra az Eduline.hu felhívta a figyelmet – Facebook-bejegyzésben kritizálta a 2027-es büdzsé terveit.

Elmaradt ígéretek: Magyar Péter szeptember elején még október közepére és 2027. január 1-jére kétlépcsős béremelést ígért a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozóknak. Az október közepére ígért emelés azonban elmaradt.

Trükközés a számokkal: A kormány később átlagos 21,5 százalékos nettó keresetnövekedésről beszélt, ám Lannert Judit a parlamentben pontosította, hogy a tényleges béremelés csupán 15 százalékos lesz, a fennmaradó részt az adócsökkentés hatása adja.

A PSZ kiemelte: a tervezett emelés nemcsak az általuk követelt mértéktől, hanem a Tisza programjában szereplő 25 százaléktól is elmarad, emellett az előkészítés során a kormány teljesen kihagyta a szakszervezeteket az egyeztetésekből.

Egészségügy: örvendetes a pluszforrás, de a mélyreható problémákat nem oldja meg

Bár a 2027-es költségvetésben az egészségügy 510 milliárd forintos többletforráshoz jutna – amelyből közel 192 milliárdot a nem orvosi munkakörökben dolgozók béremelésére fordítanának –, ez önmagában kevés a szektor válságának kezelésére.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke az Origónak elmondta: a pluszjellegű forrás segíthet a szakdolgozói bérhátrány mérséklésében és a munkakörülmények javításában, de az ágazat alapvető problémáit nem rendezi. A háziorvosi praxisok fenntarthatósága, a súlyos szakemberhiány és az elértéktelenedő orvosi bérek továbbra is beavatkozást igényelnek. Az elnök a bejelentett emelést csupán egy első, de nem elegendő lépésnek tekinti.

 

Szóljon hozzá!