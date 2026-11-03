Megszólaltak a szakszervezetek: komoly kritikákat kapott a kormány jövő évi költségvetési tervezete

A jövő évi költségvetés tervezetéről az előző napokban sokat beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. Megszólaltak az érdekképviseletek is, reakciók között kritikus megjegyzésekkel is bőven találkozni. – Komoly bizonytalanságot okoz a hivatásos állomány körében a korábban biztosított, akár egymillió forintos otthontámogatás tervezett kivezetése – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke.

Tüzes István rámutatott, a beígért 15 százalékos béremelés ellenére sokaknál fennáll a tényleges jövedelemcsökkenés veszélye.

Példaként említette: egy havi nettó 500 ezer forintot kereső rendőr éves 6 milliós jövedelméhez képest az 1 milliót érő támogatás megszűnése akkora kiesés, amit a 15 százalékos emelés sem pótol. Az érdekvédő szerint megszorítás különösen azokat érinti érzékenyen, akik erre a juttatásra építve vállaltak hosszú távú pénzügyi kötelezettséget, például lakáshitelt. A szakszervezet ezért a Belügyminisztériumhoz fordult, és szakértői munkacsoport felállítását kezdeményezte.

Magyar Péter és Kármán András ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét

Fotó: AFP / Attila Kisbenedek

A szociális ágazat sem elégedett a költségvetés-tervezettel

Csalódottságának adott hangot a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Köves Ferenc is, aki a Szeged Televíziónak nyilatkozva emlékeztetett a választási ígéretekre.

Ha egy felelős kormány ilyen ígéretet tesz, akkor azt be kell tartani”

– fogalmazott az érdekvédő, hangsúlyozva: a kormány nem teljesíti a kampányban beígért 25 százalékos ágazati béremelést. A beharangozott 17,8 százalék ráadásul nem is valódi ágazati emelés, hanem különböző elemekből – például a garantált bérminimum emeléséből és az szja-csökkentésből – tevődik össze. A szakszervezeti vezető azt is kifogásolta, hogy a kormány a béremelésről egyszer sem egyeztetett az érdekképviseletekkel, holott erre korábban ígéretet kaptak.

Oktatásügy: elmaradt a beígért emelés, hiányoztak az egyeztetések

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos NOKS-tagozata – miként arra az Eduline.hu felhívta a figyelmet – Facebook-bejegyzésben kritizálta a 2027-es büdzsé terveit.