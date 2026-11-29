Közzétette a hivatalos közösségi oldalaira vonatkozó legújabb kommentelési szabályokat a Tisza-kormány – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A kormány hivatalos Facebook-, Instagram-, YouTube- és TikTok-oldalaira vonatkoznak a közzétett moderálási alapelvek, derül ki a kormány hivatalos oldalán megosztott dokumentumból.
A szabályzat szerint ezeken a felületeken bárki hozzászólhat, a kommentjéért azonban mindenki maga felel. A hozzászólóknak tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, emberi méltóságát és véleményét. A jogellenes vagy a párbeszédet szándékosan ellehetetlenítő kommenteket a szabályzat szerint azonnal eltávolíthatják.
Melyek azok a kommentek, amelyeket törölhetnek?
A szabályzat egyebek mellett az alábbi tartalmakat tiltja:
- Az emberi méltóságot sértő, megalázó, kegyeletsértő vagy trágár kommenteket,
- a bejegyzés témájától eltérő vagy a beszélgetést akadályozó hozzászólásokat,
- az azonos tartalommal tömegesen ismételt kommenteket,
- a reklámokat és a termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő üzeneteket,
- a gyűlöletkeltésre vagy hátrányos megkülönböztetésre alkalmas hozzászólásokat,
- a jogsértésre vagy erőszakra buzdító kommenteket,
- a személyes adatokat, például e-mail-címet, telefonszámot vagy lakcímet közzétevő hozzászólásokat,
- a rágalmazó, becsületsértő vagy személyek, illetve szervezetek lejáratására alkalmas kommenteket,
- a hamis információkat, valótlan tényállításokat vagy álhíreket terjesztő, illetve pánikkeltésre alkalmas hozzászólásokat,
A kormány mindezeken felül fenntartja magának a jogot arra is, hogy érzékeny témáknál kikapcsolja a hozzászólási lehetőséget. A szabályzat példaként a katasztrófákról, halálesetekről, gyermekekről és gyermekvédelemről, kisebbségi csoportokról, illetve a nők jogairól szóló bejegyzéseket említi.
Akár egyetlen súlyos szabályszegés miatt is törölhetik vagy elrejthetik a hozzászólásokat a kormány közösségi oldalain.
Az ismételt szabályszegés ideiglenes vagy végleges kitiltást vonhat maga után, súlyosabb esetben pedig azonnal is kizárhatják a felhasználót. A kifogásolt kommenteket az erkeztetok@me.gov.hu címen lehet bejelenteni, a bejegyzés és a hozzászólás pontos megjelölésével.
Az utóbbi időben megszaporodtak a kritikus kommentek
A kormány Facebook-oldalain az elmúlt hónapokban több ügy is kritikus reakciókat váltott ki. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a 2027-es költségvetés terve, a Tisza-kormány első fél éve és a várólisták csökkentésére javasolt hétvégi műtétek kapcsán is sokan bírálták a kabinetet.
A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet arra is, hogy eközben jelentős összeget fordít a Miniszterelnökség a közösségi médiás csapatára. A tárca tájékoztatása szerint 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel és közösségimédia-feladatokkal, havi bérköltségük pedig csaknem 22 millió forint. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy saját tartalmaiért és videóiért négy munkatárs felel, összesen havi 3,9 millió forintos illetményért.