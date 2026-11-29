Közzétette a hivatalos közösségi oldalaira vonatkozó legújabb kommentelési szabályokat a Tisza-kormány – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A kormány hivatalos Facebook-, Instagram-, YouTube- és TikTok-oldalaira vonatkoznak a közzétett moderálási alapelvek, derül ki a kormány hivatalos oldalán megosztott dokumentumból.

Közzétette a hivatalos közösségi oldalaira vonatkozó legújabb kommentelési szabályokat a Tisza-kormány (Fotó: Pexels)

A szabályzat szerint ezeken a felületeken bárki hozzászólhat, a kommentjéért azonban mindenki maga felel. A hozzászólóknak tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, emberi méltóságát és véleményét. A jogellenes vagy a párbeszédet szándékosan ellehetetlenítő kommenteket a szabályzat szerint azonnal eltávolíthatják.

Melyek azok a kommentek, amelyeket törölhetnek?

A szabályzat egyebek mellett az alábbi tartalmakat tiltja:

Az emberi méltóságot sértő, megalázó, kegyeletsértő vagy trágár kommenteket,

a bejegyzés témájától eltérő vagy a beszélgetést akadályozó hozzászólásokat,

az azonos tartalommal tömegesen ismételt kommenteket,

a reklámokat és a termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő üzeneteket,

a gyűlöletkeltésre vagy hátrányos megkülönböztetésre alkalmas hozzászólásokat,

a jogsértésre vagy erőszakra buzdító kommenteket,

a személyes adatokat, például e-mail-címet, telefonszámot vagy lakcímet közzétevő hozzászólásokat,

a rágalmazó, becsületsértő vagy személyek, illetve szervezetek lejáratására alkalmas kommenteket,

a hamis információkat, valótlan tényállításokat vagy álhíreket terjesztő, illetve pánikkeltésre alkalmas hozzászólásokat,

A kormány mindezeken felül fenntartja magának a jogot arra is, hogy érzékeny témáknál kikapcsolja a hozzászólási lehetőséget. A szabályzat példaként a katasztrófákról, halálesetekről, gyermekekről és gyermekvédelemről, kisebbségi csoportokról, illetve a nők jogairól szóló bejegyzéseket említi.

Akár egyetlen súlyos szabályszegés miatt is törölhetik vagy elrejthetik a hozzászólásokat a kormány közösségi oldalain.

Az ismételt szabályszegés ideiglenes vagy végleges kitiltást vonhat maga után, súlyosabb esetben pedig azonnal is kizárhatják a felhasználót. A kifogásolt kommenteket az erkeztetok@me.gov.hu címen lehet bejelenteni, a bejegyzés és a hozzászólás pontos megjelölésével.