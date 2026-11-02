Itt a friss felmérés: az ötödik osztályosok teljesítménye romlott, a nyolcadikosoké javult

A 2026. március 23. és május 29. között elvégzett kompetenciamérés során több mint 607 ezer tanuló töltötte ki az online teszteket. A 4-11. évfolyamos tanulóknak matematikából és szövegértésből; az 5-11. évfolyamosoknak digitális kultúrából és történelemből; a 6–11. évfolyamon tanulóknak a fentieken kívül természettudományból, valamint angol, illetve német nyelvből kellett számot adniuk a tudásukról.

Már elérhetők a 2025/2026-os tanévi digitális országos kompetenciamérés eredményei (Fotó: illusztráció/Pexels)

Így alakultak a kompetenciamérés eredményei az egyes évfolyamokon

Matematikából a diákok majdnem minden évfolyamon hozták vagy meghaladták a tavalyi szintet. Egyedül az 5. évfolyamon mértek enyhe, 6 pontos csökkenést. A legnagyobb mértékű javulást a 8. osztályosok érték el, akik 14 ponttal teljesítettek jobban, mint egy évvel korábban.

Szövegértésből felemás kép rajzolódik ki: a vizsgált nyolc évfolyamból kettőben (a 4. és 5. évfolyamon) jelentősebb csökkenés látható (31, illetve 36 ponttal). A szakemberek hangsúlyozzák: e két évfolyam visszaesésének hátterében álló okok tisztázására további vizsgálatokra van szükség. Ezzel szemben a nyolcadikosok itt is remekeltek, 15 pontos javulást mutatva.

Természettudományból egységesen javult a teljesítmény az egész országban. A legkimagaslóbb eredménynövekedést – 30 pontot – a tizedikesek mutatták fel, míg a nyolcadikosok 20 pontot javítottak. Fontos körülmény, hogy idén változott a résztvevők köre: a szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán csak azok vettek részt a felmérésben, akik éppen tanulják a tantárgyat.

Digitális kultúrából az 5. évfolyam 25 pontos csökkenése mellett a 8., 9. és 10. évfolyamosok kimagaslóan teljesítettek: az eredményeik több mint 30 ponttal emelkedtek.

Történelemből hasonló trend figyelhető meg: míg az 5. évfolyamon 15 ponttal alacsonyabb lett az átlag, a 8–11. évfolyamokon több mint 30 ponttal szárnyalták túl a tavalyi mutatókat. A legnagyobb kiugrást a 10. osztályosok produkálták, akik 50 pontos növekedést értek el.

Angol nyelvből jelentős az előrelépés: a 7., 8., 10. és 11. évfolyamosok egyaránt több mint 20 pontot javítottak az előző évi eredményeikhez képest.