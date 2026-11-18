Magyar Péter bejelentette, hogy hosszú kormányülést tartanak szerdán, kiemelve, hogy az ülésen számos kiemelt gazdasági, közjogi és kulturális kérdés szerepel a napirenden. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb pont az autópálya-koncesszió lezárása lesz, amely elmondása szerint 23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek.

Hosszú kormányülést tartanak szerdán: Magyar Péter szerint az autópálya-koncessziós ügyet is lezárják. Fotó: Hatlaczki Balázs

Hosszú kormányülést tartanak ma

Az ülésen véglegesítik a költségvetéshez érkező módosító javaslatokat, és áttekintik a hétéves uniós költségvetést is. "Végső szakaszához a hétéves uniós költségvetésnek a tárgyalása Brüsszelben" - húzta alá. Továbbá terítékre kerülnek az egészségügyet, valamint az Állami Számvevőszéket és a Gazdasági Versenyhivatalt érintő kérdések is.

A kormányülésen fontos közjogi kérdést is tárgyalnak a köztársasági elnöki juttatásokkal kapcsolatban.

Azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki ilyen-olyan okból plágium, hazugság, erkölcstelenséggel a mandátumukat, ők ne kapjanak életük végéig magyar adófizetőktől mindenféle juttatásokat százmilliós értékben

- emelte ki.

Ezzel párhuzamosan már beterjesztették a Parlament elé a házszabály és az országgyűlési törvény módosítását is azzal a céllal, hogy "gyorsabbá, praktikusabbá, demokratikusabbá és átláthatóbbá tegyék az Országgyűlés működését." A kulturális ügyek terén a könyvkiadás helyzete kerül napirendre, emellett tárgyalnak a határon túli, külhoni magyarok helyzetéről is.

Magyar Péter végül kiemelte, hogy csütörtökön és pénteken kihelyezett frakcióülést tartanak: "Sok megbeszélni valónk van. Sok tanulsága van ennek a féléves munkának".