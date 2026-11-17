Újabb tömeges leépítés kezdődött a közmédiánál, ezúttal 108 munkavállalótól válnak meg. Az eredeti tervek szerint még 160 dolgozó elbocsátásával számoltak. A Magyar Nemzet birtokába jutott egy belső levél és egy hangfelvétel is, amelyekből kiderül, milyen indokokkal magyarázta a vezetés a létszámcsökkentést.

Folytatódnak a leépítések a közmédiánál

Fotó: MW

Propagandatevékenység és felesleges munkakörök miatt is küldenek el dolgozókat

A laphoz eljutott belső levél szerint a közmédia vezetése három fő indokra hivatkozott a tervezett elbocsátásoknál:

Propagandatevékenység : azoknak a dolgozóknak az elbocsátása, akiknek a munkája a vezetés megítélése szerint propagandacélokat szolgált.

: azoknak a dolgozóknak az elbocsátása, akiknek a munkája a vezetés megítélése szerint propagandacélokat szolgált. Feleslegessé vált munkakörök : olyan pozíciók megszüntetése, amelyekre a továbbiakban nincs szükség.

: olyan pozíciók megszüntetése, amelyekre a továbbiakban nincs szükség. Párhuzamos feladatok: a szervezeti átalakítás miatt egymást átfedő munkakörök felszámolása.

A Magyar Nemzet egyik forrása szerint ugyanakkor a korábbi híradósokat jellemzően más területeken foglalkoztatják tovább, miközben az elbocsátások elsősorban a háttérben dolgozókat érintik.

Kiszivárgott hangfelvételen beszélt a leépítésekről Bodacz Balázs

A lap birtokába jutott hangfelvételen Bodacz Balázs arról beszélt, hogy már korábban végrehajtotta volna az átalakítást, de ezt jogi és adminisztratív akadályok késleltették.

A közmédiát alapvetően túlduzzasztott szervezetnek nevezte, és elmondta, hogy egyes munkatársakat mindössze heti egy-két napra osztottak be, ráadásul akkor is kevés feladat jutott nekik.

A létszámcsökkentést az M1 megváltozott profiljával és a megszűnő feladatokkal is indokolta. A társaság közlése szerint a 108 érintett dolgozó előzetes tájékoztatása november 16-án kezdődött. A munkaviszony megszüntetéséről szóló dokumentumokat legalább harminc nappal később adják át.

Már hónapok óta tartanak az elbocsátások a közmédiánál

A közmédiánál már nyáron megkezdődtek a leépítések. Az Origo júliusban arról számolt be, hogy az MTVA-nál felfüggesztették a külsős munkatársak kifizetését, ami több száz beszállítót és műsorkészítőt érinthetett.

Ekkor már az első elbocsátások is megkezdődtek, miközben a vezetés még igyekezett elkerülni a csoportos létszámleépítést.

Október elején azonban újabb fordulat következett. A közmédia átmeneti vezetősége hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést. Az átalakítás részeként munkakörök megszüntetéséről és átszervezéséről döntöttek, az elbocsátandó dolgozók pontos számát azonban akkor még nem hozták nyilvánosságra.