Újabb tömeges leépítés kezdődött a közmédiánál, ezúttal 108 munkavállalótól válnak meg. Az eredeti tervek szerint még 160 dolgozó elbocsátásával számoltak. A Magyar Nemzet birtokába jutott egy belső levél és egy hangfelvétel is, amelyekből kiderül, milyen indokokkal magyarázta a vezetés a létszámcsökkentést.
Propagandatevékenység és felesleges munkakörök miatt is küldenek el dolgozókat
A laphoz eljutott belső levél szerint a közmédia vezetése három fő indokra hivatkozott a tervezett elbocsátásoknál:
- Propagandatevékenység: azoknak a dolgozóknak az elbocsátása, akiknek a munkája a vezetés megítélése szerint propagandacélokat szolgált.
- Feleslegessé vált munkakörök: olyan pozíciók megszüntetése, amelyekre a továbbiakban nincs szükség.
- Párhuzamos feladatok: a szervezeti átalakítás miatt egymást átfedő munkakörök felszámolása.
A Magyar Nemzet egyik forrása szerint ugyanakkor a korábbi híradósokat jellemzően más területeken foglalkoztatják tovább, miközben az elbocsátások elsősorban a háttérben dolgozókat érintik.
Kiszivárgott hangfelvételen beszélt a leépítésekről Bodacz Balázs
A lap birtokába jutott hangfelvételen Bodacz Balázs arról beszélt, hogy már korábban végrehajtotta volna az átalakítást, de ezt jogi és adminisztratív akadályok késleltették.
A közmédiát alapvetően túlduzzasztott szervezetnek nevezte, és elmondta, hogy egyes munkatársakat mindössze heti egy-két napra osztottak be, ráadásul akkor is kevés feladat jutott nekik.
A létszámcsökkentést az M1 megváltozott profiljával és a megszűnő feladatokkal is indokolta. A társaság közlése szerint a 108 érintett dolgozó előzetes tájékoztatása november 16-án kezdődött. A munkaviszony megszüntetéséről szóló dokumentumokat legalább harminc nappal később adják át.
Már hónapok óta tartanak az elbocsátások a közmédiánál
A közmédiánál már nyáron megkezdődtek a leépítések. Az Origo júliusban arról számolt be, hogy az MTVA-nál felfüggesztették a külsős munkatársak kifizetését, ami több száz beszállítót és műsorkészítőt érinthetett.
Ekkor már az első elbocsátások is megkezdődtek, miközben a vezetés még igyekezett elkerülni a csoportos létszámleépítést.
Október elején azonban újabb fordulat következett. A közmédia átmeneti vezetősége hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést. Az átalakítás részeként munkakörök megszüntetéséről és átszervezéséről döntöttek, az elbocsátandó dolgozók pontos számát azonban akkor még nem hozták nyilvánosságra.
November elején már arról érkeztek hírek, hogy akár 160 munkavállalót is elküldhetnek a közmédiától. A tervezett leépítések elsősorban a televíziós és rádiós területeket érinthették, a munkaviszonyok megszűnését pedig december közepére várták.