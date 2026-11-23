Lezárult a közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetés, amelynek eredményeit a Közhang oldalán tették közzé. Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be a folyamat végét.

Közmédia: lezárult a társadalmi egyeztetés, több mint 16 ezren válaszoltak

Fotó: Mediaworks

A kormánybiztos azt írta, hogy a közmédia új vezetésének kiválasztása is lezárult, így eljött az idő, hogy a résztvevők véleménye eljusson azokhoz, akik a jövő közmédiáját alakítják. A Közhangon összegyűjtött javaslatokat, véleményeket és elképzeléseket átadják a Független Közmédia Testületnek, valamint a közmédia új vezetésének.

Radnai Márk szerint a közmédia jövőjén keresztül azt is megmutathatják, hogyan válhat a társadalmi vélemények figyelembevétele a mindennapi kormányzás természetes részévé.

Több mint 16 ezren mondtak véleményt

A Közhang oldalán közzétett összesítés szerint a két hónapon át tartó társadalmi egyeztetésben több mint 16 ezren vettek részt, tíz különböző témakörben. A válaszokat névtelenül, összesítve elemezték, majd a felnőtt internetező népesség összetételéhez igazították.

Az ország több mint 1200 településéről érkeztek válaszok, és valamennyi korcsoport képviseltette magát. A diplomások és a budapestiek ugyanakkor nagyobb arányban töltötték ki a kérdőívet, mint amekkora a népességen belüli arányuk, ezért az eredmények összesítésekor kisebb súllyal vették figyelembe a válaszaikat.

A közmédia legfontosabb feladatának a résztvevők 34 százaléka a hiteles, tényszerű tájékoztatást nevezte meg. A közszolgálatiságot, vagyis azt, hogy a közmédia mindenkié legyen, 17 százalék emelte ki, míg 15 százalék a politikai függetlenséget, 9 százalék pedig az oktatási feladatokat tartotta különösen fontosnak.

A válaszadók 85 százaléka szerint a hitelesség és a függetlenség a közmédia legnagyobb értéke.

Emellett 71 százalékuk azt várja, hogy mindenkihez szóljon, 62 százalékuk pedig fontosnak tartja, hogy ingyenesen hozzáférhető legyen.

A költségvetés felosztásáról is megkérdezték a résztvevőket. A legtöbben az országos hírekre és közéleti műsorokra fordítanának pénzt: ezt a válaszadók 89 százaléka jelölte meg. A kulturális és ismeretterjesztő műsorokat 75 százalék támogatná. A sportközvetítések közül az olimpia 46, a labdarúgó-világbajnokság pedig 28 százalék számára lenne fontos.