Lezárult a közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetés, amelynek eredményeit a Közhang oldalán tették közzé. Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be a folyamat végét.
A kormánybiztos azt írta, hogy a közmédia új vezetésének kiválasztása is lezárult, így eljött az idő, hogy a résztvevők véleménye eljusson azokhoz, akik a jövő közmédiáját alakítják. A Közhangon összegyűjtött javaslatokat, véleményeket és elképzeléseket átadják a Független Közmédia Testületnek, valamint a közmédia új vezetésének.
Radnai Márk szerint a közmédia jövőjén keresztül azt is megmutathatják, hogyan válhat a társadalmi vélemények figyelembevétele a mindennapi kormányzás természetes részévé.
Több mint 16 ezren mondtak véleményt
A Közhang oldalán közzétett összesítés szerint a két hónapon át tartó társadalmi egyeztetésben több mint 16 ezren vettek részt, tíz különböző témakörben. A válaszokat névtelenül, összesítve elemezték, majd a felnőtt internetező népesség összetételéhez igazították.
Az ország több mint 1200 településéről érkeztek válaszok, és valamennyi korcsoport képviseltette magát. A diplomások és a budapestiek ugyanakkor nagyobb arányban töltötték ki a kérdőívet, mint amekkora a népességen belüli arányuk, ezért az eredmények összesítésekor kisebb súllyal vették figyelembe a válaszaikat.
A közmédia legfontosabb feladatának a résztvevők 34 százaléka a hiteles, tényszerű tájékoztatást nevezte meg. A közszolgálatiságot, vagyis azt, hogy a közmédia mindenkié legyen, 17 százalék emelte ki, míg 15 százalék a politikai függetlenséget, 9 százalék pedig az oktatási feladatokat tartotta különösen fontosnak.
A válaszadók 85 százaléka szerint a hitelesség és a függetlenség a közmédia legnagyobb értéke.
Emellett 71 százalékuk azt várja, hogy mindenkihez szóljon, 62 százalékuk pedig fontosnak tartja, hogy ingyenesen hozzáférhető legyen.
A költségvetés felosztásáról is megkérdezték a résztvevőket. A legtöbben az országos hírekre és közéleti műsorokra fordítanának pénzt: ezt a válaszadók 89 százaléka jelölte meg. A kulturális és ismeretterjesztő műsorokat 75 százalék támogatná. A sportközvetítések közül az olimpia 46, a labdarúgó-világbajnokság pedig 28 százalék számára lenne fontos.
Ezeket a műsorokat néznék és hallgatnák szívesen
A felmérés a médiafogyasztási szokásokat is vizsgálta. Napközben a válaszadók elsősorban online médiumokat használnak, este viszont inkább a televízió kerül előtérbe. Kora reggel a rádió és az online hírportálok a legnépszerűbbek, este pedig a YouTube és más videós szolgáltatások jelentenek versenytársat a televíziónak.
A közmédia esti műsorában a legtöbben híradót látnának szívesen: ezt 48 százalék választotta. Reggel szintén a hírekre lenne a legnagyobb igény, 41 százalékkal. Napközben a kitöltők 45 százaléka ismeretterjesztő vagy tanácsadó műsort nézne, illetve hallgatna.
A témák közül a közéleti tartalmak iránt érdeklődnek a legtöbben, a válaszadók háromnegyede jelölte meg ezt a területet. Népszerű a tudomány és a technológia is, 61 százalékkal, míg a világpolitika 58 százalékot érdekelt.
A magyarországi témák közül a társadalom és a közélet került az első helyre, 52 százalékkal. A magyar találmányokat bemutató műsorokat 43 százalék, a magyar történelemmel foglalkozó alkotásokat pedig 29 százalék választotta.
A műsorötletek közül a tudományos eredményeket közérthetően bemutató tartalmak kapták a legtöbb támogatást.
A korábbi vagy jelenleg is futó közmédiás műsorok közül a Deltát őriznék meg a legtöbben, 18 százalék. A Híradót 11, az Ablakot 8 százalék említette.
Az álhírek terjedését súlyos problémának tartják
A helyi történetek országos bemutatását a válaszadók elsősorban a tájékoztatás, a követendő példák megismertetése és az egymás közötti kapcsolatok erősítése miatt tartják fontosnak. A résztvevők 14 százaléka szerint ugyanakkor csak a kiemelkedő helyi eseményeknek kellene helyet kapniuk az országos közmédiában.
A település mérete is befolyásolja, milyen tartalmakat látnának szívesen az emberek: a kistelepüléseken inkább közösségi és kulturális történetekre, a nagyvárosokban pedig közéleti helyi témákra lenne nagyobb igény. A helyi hírszolgáltatást azért is fontosnak tartják, mert így értesülhetnek a lakóhelyük problémáiról.
A felmérés az álhírek terjedésére is kitért. A kitöltők 88 százaléka súlyos problémának tartja a hamis hírek terjedését, ugyanakkor csak 19 százalék érzi magát erősen kitettnek ezeknek. A válaszadók több mint negyede már osztott meg olyan hírt, amelyről később kiderült, hogy hamis. Három százalékkal ez többször is előfordult, míg 70 százalék azt mondta, hogy még soha nem tett ilyet.
A helyi hírekről a válaszadók leggyakrabban közösségi oldalakon és személyes kapcsolatokon keresztül tájékozódnak. A lakóhelyük ügyeiről 66 százalék helyi Facebook-csoportokból, 48 százalék pedig ismerősöktől értesül.
A híradó hitelességének legfontosabb feltételeként 21 százalék a tényszerűséget jelölte meg. További 15 százalék szerint kizárólag ellenőrzött, névvel vállalt forrásokra kell támaszkodni, míg 14 százalék a politikai függetlenséget emelte ki.