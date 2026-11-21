Újabb fordulatot vett a Magyar Rádió és Televízió Zrt. (MRTV) vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat ügye. A Media1 beszámolója szerint Nagy Navarro Balázs újságíró, korábbi közmédiás munkatárs és szakszervezeti vezető péntek esti videójában bejelentette, hogy bírósághoz fordul, és büntetőfeljelentést is tesz a Független Közmédia Testület (FKT) eljárásával kapcsolatban. Az újságíró szerint több jogsértés gyanúja is felmerül, a kiválasztási folyamatot pedig egyenesen „gyalázatosnak” nevezte.

Nagy Navarro Balázs korábban a Tisza Párt Magyar Péter vezette, MTVA előtti demonstrációján is felszólalt, mágis kizárták a közmédia pályázatából (Fotó: Facebook/Nagy Navarro Balázs)

Külön érdekesség, hogy Nagy Navarro 2024. októberében felszólalt a Tisza Párt által vezetett, MTVA előtti tüntetésén. A rendezvényen többek között Magyar Péter, Tarr Zoltán és Nagy Ervin is felszólalt. Nagy Navarro a közmédiában tapasztalt visszásságokról és korábbi éhségsztrájkjáról beszélt.

Kizárták a pályázatból, miközben az egyik továbbjutó a médiatörvény előkészítésében is részt vett

Nagy Navarro Balázs azt kifogásolja, hogy több évtizedes vezetői tapasztalata ellenére érvénytelenítették a pályázatát, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a szükséges tízéves vezetői gyakorlattal.

Az újságíró szerint ugyanakkor ennél is súlyosabb kérdéseket vet fel Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetőjének szerepe.

Kert részt vett egy olyan, a Tisza Párthoz köthető munkacsoport tevékenységében, amely a közmédia működését és a vezérigazgató kiválasztását is érintő médiatörvény-módosítás előkészítésével foglalkozott.

A munkacsoportban Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős későbbi miniszteri biztos is részt vett. Kert Attila nem tagadta közreműködését, de azt szakmai véleményadásként jellemezte.