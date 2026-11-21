Újabb fordulatot vett a Magyar Rádió és Televízió Zrt. (MRTV) vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat ügye. A Media1 beszámolója szerint Nagy Navarro Balázs újságíró, korábbi közmédiás munkatárs és szakszervezeti vezető péntek esti videójában bejelentette, hogy bírósághoz fordul, és büntetőfeljelentést is tesz a Független Közmédia Testület (FKT) eljárásával kapcsolatban. Az újságíró szerint több jogsértés gyanúja is felmerül, a kiválasztási folyamatot pedig egyenesen „gyalázatosnak” nevezte.
Külön érdekesség, hogy Nagy Navarro 2024. októberében felszólalt a Tisza Párt által vezetett, MTVA előtti tüntetésén. A rendezvényen többek között Magyar Péter, Tarr Zoltán és Nagy Ervin is felszólalt. Nagy Navarro a közmédiában tapasztalt visszásságokról és korábbi éhségsztrájkjáról beszélt.
Kizárták a pályázatból, miközben az egyik továbbjutó a médiatörvény előkészítésében is részt vett
Nagy Navarro Balázs azt kifogásolja, hogy több évtizedes vezetői tapasztalata ellenére érvénytelenítették a pályázatát, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a szükséges tízéves vezetői gyakorlattal.
Az újságíró szerint ugyanakkor ennél is súlyosabb kérdéseket vet fel Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetőjének szerepe.
Kert részt vett egy olyan, a Tisza Párthoz köthető munkacsoport tevékenységében, amely a közmédia működését és a vezérigazgató kiválasztását is érintő médiatörvény-módosítás előkészítésével foglalkozott.
A munkacsoportban Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős későbbi miniszteri biztos is részt vett. Kert Attila nem tagadta közreműködését, de azt szakmai véleményadásként jellemezte.
Nagy Navarro szerint több kérdés is tisztázásra vár:
- Tudott-e az FKT Kert Attila korábbi munkacsoportbeli szerepvállalásáról?
- Amennyiben tudott róla, miért nem alkalmazta vele szemben az összeférhetetlenségi szabályokat?
- Ha a testület nem tudott erről, megfelelő tájékoztatást adott-e a pályázó?
- Mi indokolta más jelentkezők kizárását, miközben Kert Attila továbbjutott?
Az újságíró az Mttv. 103. § (5) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi rendelkezésre hivatkozik.
Korábban is vitákat váltott ki a közmédia kiválasztási eljárása
A vezérigazgatói pályázatot már korábban is viták övezték. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Dávid-Joó Zsanett, az M1 Híradó korábbi műsorvezetője például visszalépett a pályázattól, miután értesítést kapott munkaviszonyának tervezett megszüntetéséről. A műsorvezető nyílt levélben támadta a döntést. A közmédia szerint elbocsátása egy korábban megkezdett csoportos létszámcsökkentés része volt, a műsorvezető azonban vitatta a hivatalos tájékoztatás időpontját.
Nagy Navarro Balázs kizárásával kapcsolatban az FKT korábban azt közölte, hogy a pályázatokat a meghirdetett szabályok alapján, jogi tanácsadó bevonásával bírálták el. Bayer Judit, a testület elnöke szerint az eljárás szabályos volt.
Mindeközben az FKT péntek este bejelentette, hogy Kert Attila és Szabó Stein Imre jutott tovább a vezérigazgatói kiválasztás következő szavazási körébe.
A Media1 beszámolója szerint a testület Kert Attila munkacsoportbeli szerepére vonatkozó kérdésekre egyelőre nem adott érdemi választ, későbbre ígért tájékoztatást.
Nagy Navarro Balázs bejelentett jogi lépései így újabb fejezetet nyithatnak a közmédia vezetőjének kiválasztását övező vitában. Az általa felvetett jogsértések azonban egyelőre állítások, amelyek megalapozottságáról bírósági döntés nem született.