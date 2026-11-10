Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom: Böjte Csabával imádkoztak a fogvatartottak szabadulásáért

Zsúfolásig megtelt kedden a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom, ahol a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére második alkalommal tartottak közös imádságot a politikai foglyokért. Az eseményről Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. A politikus korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az imádság nemcsak a fogvatartottaknak, hanem családtagjaiknak is erőt és reményt adhat a nehéz időszakban.
Böjte Csaba vezetésével imádkoztak a szabadulásért és a kiengesztelődésért
A november 10-i közös imádságot Böjte Csaba ferences szerzetes vezette, aki keresztutat és szentmisét is tartott a résztvevőknek.
Az esemény középpontjában ezúttal is a fogvatartottak szabadulása állt, ugyanakkor az imádság a fogvatartókért is szólt.
Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:
Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom a Csaba testvérrel tartott második közös imán.”
A KDNP frakcióvezetője arról is beszámolt, hogy a résztvevők nemcsak a bebörtönzöttekért, hanem azért is imádkoztak, hogy a fogvatartók külső befolyástól mentesen végezhessék feladataikat. A politikus hangsúlyozta, hogy a Böjte Csaba által vezetett szertartás mindenkihez szólt, és a kiengesztelődés, valamint a szeretet üzenetét közvetítette.
Már másodszor szerveztek közös imádságot a politikai foglyokért
A KDNP kezdeményezésére korábban már tartottak közös imaórát Budapesten, amelynek célja az volt, hogy a párt által politikai foglyoknak nevezett személyek és családtagjaik érezzék: nincsenek egyedül.
Rétvári Bence az első alkalommal az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a békés, csendes imádsággal kívánják kifejezni szolidaritásukat a fogvatartottakkal. A politikus akkor úgy értékelte, hogy a hatalom az érintetteken keresztül az egész országot félelemben akarja tartani.
A frakcióvezető korábban több közéleti szereplőt is politikai fogolyként nevezett meg, köztük:
- Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert;
- Varga-Bajusz Veronika felsőoktatási államtitkárt;
- Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert;
- Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesterét.
Az első közös imádságon Orbán Viktor édesanyja is részt vett, aki a helyszínen személyesen fejezte ki támogatását Hankó Balázs családjának, köztük a politikus feleségének és édesapjának.
A november 10-i alkalom ugyanakkor a fogvatartottak melletti kiálláson túl a megbékélés üzenetét is előtérbe helyezte. Böjte Csaba keresztútja és szentmiséje a résztvevők közös imádságán keresztül a szeretet és a kiengesztelődés fontosságára irányította a figyelmet.
Ezúttal sem maradtak el a provokációk: Bohár Dániel szerint ismét a hívőket zaklatták
Az előző közös imádsághoz hasonlóan ezúttal is megjelentek a tiszás provokátorok a Belvárosi templomnál. Bohár Dániel közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tisza Párthoz köthető emberek az érkező hívőket próbálták provokálni, miközben azok a fogvatartottak szabadulásáért gyűltek össze. A riporter élesen bírálta a történteket, és úgy fogalmazott:
Ma este misét tartottak azokért az emberekért, akiket a tiszás önkény börtönbe zárt. A Tisza ezúttal is kiküldte az embereit, hogy provokálják az érkező hívőket.”
Szerinte a jelenlévők egy része gúnyt űzött a vallásos emberek meggyőződéséből, és a közös imádságot is politikai provokációra használta fel.
Nekik ez vicces. Poént csinálnak mások hitéből. Ők ennyit tudnak. Így kell elfogadnunk”
– zárta bejegyzését Bohár Dániel.