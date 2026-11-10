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közös imádság

Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom: Böjte Csabával imádkoztak a fogvatartottak szabadulásáért

49 perce
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Második alkalommal gyűltek össze közös imádságra a politikai foglyok szabadulásáért a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban. A Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett keresztúton és szentmisén a résztvevők a fogvatartottakért, a fogvatartók külső befolyástól való mentességéért, valamint a kiengesztelődésért is imádkoztak. A közös imádságot azonban ezúttal is a tiszás provokátorok által gerjesztett feszültség kísérte.
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Zsúfolásig megtelt kedden a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom, ahol a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére második alkalommal tartottak közös imádságot a politikai foglyokért. Az eseményről Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. A politikus korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az imádság nemcsak a fogvatartottaknak, hanem családtagjaiknak is erőt és reményt adhat a nehéz időszakban.

közös imádság
A fogvatartottak szabadulásáért tartott közös imádság alatt egy gombostűt sem lehetett elejteni a templomban (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Böjte Csaba vezetésével imádkoztak a szabadulásért és a kiengesztelődésért

A november 10-i közös imádságot Böjte Csaba ferences szerzetes vezette, aki keresztutat és szentmisét is tartott a résztvevőknek.

 Az esemény középpontjában ezúttal is a fogvatartottak szabadulása állt, ugyanakkor az imádság a fogvatartókért is szólt.

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom a Csaba testvérrel tartott második közös imán.”

A KDNP frakcióvezetője arról is beszámolt, hogy a résztvevők nemcsak a bebörtönzöttekért, hanem azért is imádkoztak, hogy a fogvatartók külső befolyástól mentesen végezhessék feladataikat. A politikus hangsúlyozta, hogy a Böjte Csaba által vezetett szertartás mindenkihez szólt, és a kiengesztelődés, valamint a szeretet üzenetét közvetítette.

közös imádság
A szertartást Böjte Csaba atya vezette, aki a fogvatartottak szabadulása mellett a kiengesztelődést is hirdette (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)
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Már másodszor szerveztek közös imádságot a politikai foglyokért

A KDNP kezdeményezésére korábban már tartottak közös imaórát Budapesten, amelynek célja az volt, hogy a párt által politikai foglyoknak nevezett személyek és családtagjaik érezzék: nincsenek egyedül.

Rétvári Bence az első alkalommal az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a békés, csendes imádsággal kívánják kifejezni szolidaritásukat a fogvatartottakkal. A politikus akkor úgy értékelte, hogy a hatalom az érintetteken keresztül az egész országot félelemben akarja tartani.

A frakcióvezető korábban több közéleti szereplőt is politikai fogolyként nevezett meg, köztük:

  • Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert;
  • Varga-Bajusz Veronika felsőoktatási államtitkárt;
  • Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert;
  • Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesterét.

Az első közös imádságon Orbán Viktor édesanyja is részt vett, aki a helyszínen személyesen fejezte ki támogatását Hankó Balázs családjának, köztük a politikus feleségének és édesapjának.

A november 10-i alkalom ugyanakkor a fogvatartottak melletti kiálláson túl a megbékélés üzenetét is előtérbe helyezte. Böjte Csaba keresztútja és szentmiséje a résztvevők közös imádságán keresztül a szeretet és a kiengesztelődés fontosságára irányította a figyelmet.

közös imádság
Rétvári Bencén kívül még számos közéleti szereplő vett részt a közös imádságon, többek közt Szalai Piroska, Máthé Zsuzsa és Soltész Miklós (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Ezúttal sem maradtak el a provokációk: Bohár Dániel szerint ismét a hívőket zaklatták

Az előző közös imádsághoz hasonlóan ezúttal is megjelentek a tiszás provokátorok a Belvárosi templomnál. Bohár Dániel közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tisza Párthoz köthető emberek az érkező hívőket próbálták provokálni, miközben azok a fogvatartottak szabadulásáért gyűltek össze. A riporter élesen bírálta a történteket, és úgy fogalmazott:

Ma este misét tartottak azokért az emberekért, akiket a tiszás önkény börtönbe zárt. A Tisza ezúttal is kiküldte az embereit, hogy provokálják az érkező hívőket.”

Szerinte a jelenlévők egy része gúnyt űzött a vallásos emberek meggyőződéséből, és a közös imádságot is politikai provokációra használta fel.

Nekik ez vicces. Poént csinálnak mások hitéből. Ők ennyit tudnak. Így kell elfogadnunk”

 – zárta bejegyzését Bohár Dániel.

 

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