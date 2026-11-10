Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom: Böjte Csabával imádkoztak a fogvatartottak szabadulásáért

Zsúfolásig megtelt kedden a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom, ahol a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére második alkalommal tartottak közös imádságot a politikai foglyokért. Az eseményről Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. A politikus korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az imádság nemcsak a fogvatartottaknak, hanem családtagjaiknak is erőt és reményt adhat a nehéz időszakban.

A fogvatartottak szabadulásáért tartott közös imádság alatt egy gombostűt sem lehetett elejteni a templomban (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Böjte Csaba vezetésével imádkoztak a szabadulásért és a kiengesztelődésért

A november 10-i közös imádságot Böjte Csaba ferences szerzetes vezette, aki keresztutat és szentmisét is tartott a résztvevőknek.

Az esemény középpontjában ezúttal is a fogvatartottak szabadulása állt, ugyanakkor az imádság a fogvatartókért is szólt.

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

Zsúfolásig megtelt a Belvárosi templom a Csaba testvérrel tartott második közös imán.”

A KDNP frakcióvezetője arról is beszámolt, hogy a résztvevők nemcsak a bebörtönzöttekért, hanem azért is imádkoztak, hogy a fogvatartók külső befolyástól mentesen végezhessék feladataikat. A politikus hangsúlyozta, hogy a Böjte Csaba által vezetett szertartás mindenkihez szólt, és a kiengesztelődés, valamint a szeretet üzenetét közvetítette.