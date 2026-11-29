Magyar Péter nem sokkal a kormányváltás után jelentette be, hogy felbontják a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvánnyal kötött, 2031-ig szóló, 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződést. A már kiutalt 22 milliárd forintot is visszakérték.

Krausz Ferenc máshol folytatja a kutatásait Magyarország helyett (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, Krausz Ferenc vezetésével most Hongkongban indult nagyszabású, 15 ezer ember bevonásával tervezett kutatási program, amely a magyarországi kutatások eredményeire épül. A cél, hogy a daganatos és más súlyos betegségeket akár évekkel a tünetek megjelenése előtt felismerhessék.

Mindeközben a magyarországi kutatóközpont idei évre eredetileg megítélt közel 27 milliárd forintos támogatásával szemben jövőre mindössze 4 milliárd forintos közvetlen állami finanszírozással számol a minisztérium.

A finanszírozási változások miatt a hazai mintagyűjtést átmenetileg szüneteltették, a lézertechnológiai fejlesztések pedig 2027-től elsősorban Németországban folytatódnak.

Krausz Ferenc nyílt levelet írt Magyar Péternek

Krausz Ferenc májusban nyílt levélben fordult Magyar Péterhez. Arról írt, hogy olyan Magyarországot szeretne, ahonnan a Nobel-díjasok nem elmennek, hanem hazatérnek. A hongkongi együttműködés már tavaly elkezdődött, és a magyar kutatóközpont továbbra is részt vesz benne.

Deák Dániel szerint azonban a hazai finanszírozás változása felidézi a magyar tudomány történetének azon időszakait, amikor kivételes magyar tehetségek külföldön kamatoztatták tudásukat, mert itthon nem kaptak megfelelő lehetőséget. A politikai elemző nagy kérdésnek nevezte, hogy Magyarország képes lesz-e olyan feltételeket biztosítani a világhírű tudósainak, amelyek mellett kutatásaik minél nagyobb részét itthon végezhetik el.