ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: ma délután interjút ad a volt miniszterelnök

Rendkívüli

Szavazott az Európai Parlament: felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

Kulja András

Szavazott az Európai Parlament: felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője korábban már kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban bírósági döntés születhessen. Az Európai Parlament csütörtökön, brüsszeli plenáris ülésén szavazott, majd ezt követően felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulja Andráseurópai parlamentmentelmi jogfelfüggesztés

Az Európai Parlament csütörtökön, brüsszeli plenáris ülésén szavazott Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőjének európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. A mentelmi jogok kapcsán illetékes Jogi Bizottság (JURI) is támogatta a mentelmi jogának kiadását, így az Európai Parlament végül felfüggesztette azt.

Az Év Covid-orvosának választott dr. Kulja András orvos, vlogger portré 20210909 Budapest Fotó: Bach Máté BM Magyar Nemzet
Felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát / Fotó: Bach Máté

Felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

Kulja András egyébként már a szavazás előtt kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban bírósági döntés születhessen.

Kulja és Takács korábban többször is összeszólalkozott azon, az egykori egészségügyi államtitkár sógorának érdekeltségbe tartozó cég is részt vehetett-e a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-beszerzésen: a Tisza EP-képviselője azt állította, Takács sógora nyolcmilliárd forintos profitot érhetett el ily módon, ami viszont Takács szerint nem igaz, ezért polgári és magánvádas büntetőeljárást is indított. 

A polgári perben a Fővárosi Törvényszék 2026. szeptember 24-én teljes egészében elutasította Takács Péter keresetét, és a felmerült perköltségek megfizetésére kötelezte. Az ítélet 2026. október 10-én jogerőre emelkedett, miután Takács Péter nem fellebbezett, ami ezenkívül a perköltségek megtérítésére is kötelezte - írja az Index.

 

Szóljon hozzá!