Szavazott az Európai Parlament: felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

Az Európai Parlament csütörtökön, brüsszeli plenáris ülésén szavazott Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőjének európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. A mentelmi jogok kapcsán illetékes Jogi Bizottság (JURI) is támogatta a mentelmi jogának kiadását, így az Európai Parlament végül felfüggesztette azt.

Felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát / Fotó: Bach Máté

Felfüggesztették Kulja András mentelmi jogát

Kulja András egyébként már a szavazás előtt kezdeményezte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár, Takács Péter által indított magánvádas büntetőeljárásban bírósági döntés születhessen.

Kulja és Takács korábban többször is összeszólalkozott azon, az egykori egészségügyi államtitkár sógorának érdekeltségbe tartozó cég is részt vehetett-e a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-beszerzésen: a Tisza EP-képviselője azt állította, Takács sógora nyolcmilliárd forintos profitot érhetett el ily módon, ami viszont Takács szerint nem igaz, ezért polgári és magánvádas büntetőeljárást is indított.

A polgári perben a Fővárosi Törvényszék 2026. szeptember 24-én teljes egészében elutasította Takács Péter keresetét, és a felmerült perköltségek megfizetésére kötelezte. Az ítélet 2026. október 10-én jogerőre emelkedett, miután Takács Péter nem fellebbezett, ami ezenkívül a perköltségek megtérítésére is kötelezte - írja az Index.