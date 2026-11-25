A minisztérium szerdai Facebook-bejegyzése szerint 11 év szünet után biztosítanak ismét fórumot a kulturális ágazat és az érdekképviseletek közötti párbeszédnek.

11 év után újra tárgyalnak a kulturális dolgozók béréről. Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Napirenden a kulturális dolgozók bérhelyzete

A résztvevők áttekintik az ágazatban dolgozók bérhelyzetét, és meghallgatják az érdekképviseletek álláspontját, illetve javaslatait. A tárca közlése béremelésről szóló döntést nem tartalmaz, a bérkérdés egyelőre az egyeztetés napirendjén szerepel.

A december 8-i találkozón a kultúrstratégia fő irányairól és prioritásairól is tárgyalnak. Emellett értékelik a tanács eddigi működését, javaslatokat tesznek a megújítására, és egyeztetnek arról, milyen keretek között folytassa a munkáját.