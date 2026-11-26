Újabb fordulat a Nagy Ervin kulturális államtitkár körül kialakult botrányban. Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minisztérium hivatalos Facebook-oldalán reagált a kulturális támogatások elosztását ért bírálatokra, és bejelentette, hogy újra átvizsgálják a döntési folyamatot.

Tarr Zoltán megszólalt a kulturális támogatásokról ( a képen Tarr Zoltán és Nagy Ervin) Fotó: Mediaworks

Tarr Zoltán megszólalt a kulturális támogatásokról

A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a TISZA-kormány elkötelezett a közpénzek átlátható felhasználása mellett. Állítása szerint a támogatási döntések szakmai szempontokon és testületi véleményeken alapultak, nem pedig egyetlen miniszter döntésén.

Tarr azzal indokolta a támogatásokat, hogy olyan kulturális szervezeteken kívántak segíteni, amelyeket szerinte a korábbi Fidesz-kormányok a megszűnés szélére sodortak.

A kialakult vita miatt azonban a minisztérium újabb ellenőrzésre készül.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium még a támogatások folyósítása előtt újra átnézi a teljes folyamatot, hogy minden felmerült kérdést egyértelműen tisztázzunk

– írta Tarr Zoltán.

Miért robbant ki a botrány Nagy Ervin és a kulturális támogatások körül?

Nagy Ervin kulturális államtitkársága közel hárommilliárd forintnyi támogatásról döntött nyilvános pályázat nélkül, az év végi időszűkére hivatkozva. A Magyar Nemzethez került belső tájékoztató szerint a szakmai bizottságok megvizsgálták az igényeket, de a végső döntéseket az államtitkárság hozta meg.

Az ügyben Rétvári Bence és Bóka János is bírálatokat fogalmazott meg, utóbbi feljelentést is kilátásba helyezett. Molnár "NoÁr" Áron színész szintén kifogásolta, hogy nem átlátható, milyen szempontok alapján és kiknek ítélték oda a pénzeket.