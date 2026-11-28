Csak a sajtóból értesült a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, hogy Lannert Judit megszüneteti a szervezetet. Rázsi Botond Miklós jelezte: többször keresték az oktatási és gyermekügyi tárcát, illetve kértek időpontot egyeztetésre, de azt a választ kapták, hogy csak jövőre lenne erre lehetőség – közölte a HVG.

Lannert Judit megszünteti a Nemzeti Pedagógus Kart Fotó: Facebook/Lannert Judit

A minisztérium az RTL Híradónak pedig azt válaszolta, hogy nem vitatják a Nemzeti Pedagógus Kar elvégzett munka értékét, de szerintük a pedagógusoknak maguknak kell eldönteniük, hogy melyik szervezethez akarnak tartozni, és megerősítették, hogy a szervezet működésére biztosított évi 150 millió forintot a jövőben pályázati úton osztják szét szakmai szervezetek között. A tárcavezető a szervezet januári megszüntetését azzal magyarázta, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar nem képviselte megfelelően a szakma véleményét a döntéshozatalban egy közelmúltban készült felmérés szerint.

Lannert Judit jelezte: a kedden benyújtott oktatási törvénycsomaggal januártól megszüntetik a Nemzeti Pedagógus Kart, amelyet „az Orbán-rendszer nem a pedagógusok kezdeményezésére, hanem a központosított oktatásirányítás eszközeként hozott létre„. Úgy vélte, egy szakmai szervezet erejét és hitelességét nem a kötelező tagság, hanem a tagok bizalma és a közösségben végzett munka adja.

A hivatkozott felmérést több, mint 33 ezren töltöttek ki és a válaszadók 83 százaléka pedagógus volt. A megkérdezettek csaknem 85 százaléka soha nem kapott semmilyen segítséget, információt vagy szakmai támogatást az NPK-tól, több mint 42 százalékuk szerint a kar nem képviselte megfelelően a szakma véleményét a döntéshozatalban, továbbá az elmúlt években az általuk szervezett rendezvényeken a pedagógusoknak csak 4 százaléka vett részt

– ismertette a miniszter.

A tárcavezető döntésének helyességét azzal is bizonygatta, hogy a szervezet 2015 óta mintegy 1,2 milliárd forint állami támogatásban részesült, szerinte azonban ennek a pénznek jobb helye is lett volna. Az NPK működésére eddig biztosított évi 150 millió forintot ezentúl a pedagógusok szakmai szervezetei között osztják szét pályázati úton, szakmai kérdésekben pedig azokkal a szervezetekkel egyeztetnek, amelyeket maguk a pedagógusok választanak – tette hozzá.

A HVG emlékeztetett, hogy a szervezet létrehozásáról 2013-ban döntött az Orbán-kormány azért, hogy legyen egy szakmai testület, ami tanácsokkal és javaslatokkal látja el az oktatásért felelős minisztériumot a döntések előkészítésében, a kar tagjai az állami fenntartású iskolák pedagógusai voltak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete több másik szervezettel együtt legutóbb kedden nyújtott be petíciót a Nemzeti Pedagógus Kar megszüntetéséért. Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője az RTL Híradónak azt nyilatkozta, hogy 25 perccel később jött a hír, hogy a kormány szándékai szerint ez már idén megtörténhet, ami azért meglepő, mert legutóbb hétfőn ültek össze tárgyalni az oktatási miniszterrel, és erről nem esett szó.