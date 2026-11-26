– Ez egyfajta „szakmai csúcs”, hogy már nem kell semmilyen intézmény mögötted, mert már a nevedet ismerik, és tudják, hogy ki vagy – fogalmazott saját teljesítményétől Lannert Judit a 2020-ban megjelent életútinterjúban, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Míg a magyar pedagógusok kreativitásáról és szakmai felkészültségéről több alkalommal is kritikusan nyilatkozott Lannert Judit, saját teljesítményét egészen másként értékelte (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Kultúra és Közösség című folyóiratnak nyilatkozva – azon interjúban a magyar pedagógusok kreativitását is bírálta – a későbbi oktatási miniszter saját szakmai kiválóságát ecsetelte.

Én most már ilyen értelemben azt mondhatom, hogy az elitek elitjébe tartozom, mert Magyarországon szabadon gondolkozhatom, és szabadon élhetek

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet szerint a kijelentés azért is figyelemre méltó, mert ez alapján Lannert az Orbán-kormány idején is úgy érezte, hogy Magyarországon adottak számára a szabad gondolkodás és a szakmai önállóság feltételei.