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Ultimátumot kapott Lannert Judit – Továbbra is rejtély, hogy kiből, miért lett tankerületi igazgató

47 perce
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A KDNP a tankerületi vezetői pályázatok dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát követeli, miután továbbra is kérdések merülnek fel a kinevezések átláthatóságával kapcsolatban. Lannert Judit oktatási minisztertől azt várják, hogy hozza nyilvánosságra a győztes pályázatokat, valamint a polgármesterek és a pedagógusok véleményét.
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Teljes a fejetlenség és a titkolózás a Lannert Judit vezette oktatási tárcánál a tankerületi vezetői pályázatokkal kapcsolatban. Rétvári Bence azzal a kérdéssel fordult az oktatási minisztériumhoz, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, például a győztes pályázati anyagot, a polgármesterek és a tankerületek pedagógusainak véleményét. 

Lannert Judit oktatási minisztertől a tankerületi vezetői pályázatok teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát követelik (Fotó: Máté Krisztián / MW)
Lannert Judit oktatási minisztertől a tankerületi vezetői pályázatok teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát követelik (Fotó: Máté Krisztián / MW)

Lannert Judit döntéseinek átláthatóságát kérik számon

A KDNP frakcióvezetője hétfőn a Parlamentben idézte fel a Tisza Párt kampányígéretét, miszerint nyílt, átlátható, transzparens pályázati eljárást hirdetnek a tankerületi igazgatók megválasztása során. Igaz, azt is ígérték, hogy felszámolják a tankerületi rendszert. Hangsúlyozta azt is, hogy politikai szűrőn mentek keresztül a tiszás jelöltek. Rétvári Bence azt kérdezte a szaktárca államtitkárától, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, így például a győztes pályázati anyagot, a településvezetők és a pedagógusok véleményét. 

Ebből ugyanis tudni lehetne, hogy Lannert Judit figyelembe vette-e a tanárok és a polgármesterek véleményét.

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A szakszervezetek és az oktatási szakértők is komoly kritikákat fogalmaztak meg. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy teljes betekintést nyerhessen a tankerületi igazgatói pályázati eljárás pontos menetébe, a szavazati arányokba és a győztes pályázatok tartalmába.

A tárca a dokumentumok közzétételét ígéri

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a pályázati anyagokat egy öttagú szakmai bizottság értékelte, amelynek eredményeként 60 tankerület vezetőjére tett javaslatot a Klebelsberg Központ a tárcavezetőnek, aki a javaslatot mérlegelve nevezte ki az 55 új tankerületi vezetőt. Öt tankerületben egyik jelöltet sem tartotta megfelelőnek, ezeken a helyeken új pályázatot írnak ki. 

Kapronczai Balázs válaszában azt ígérte, hogy a KDNP által kért dokumentumok ezen vagy a jövő héten elérhetőek lesznek a Klebelsberg Központ honlapján.

Követeljük, hogy a Lannert-tárca haladéktalanul, változtatás és beavatkozás nélkül hozza nyilvánosságra a győztes pályázati anyagokat, a polgármesterek és a pedagógusok véleményét! Követeljük, hogy a Tisza-kormány tegye valóban átláthatóvá a kinevezésekhez vezető folyamatot! – áll a KDNP közleményében.

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