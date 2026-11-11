Ultimátumot kapott Lannert Judit – Továbbra is rejtély, hogy kiből, miért lett tankerületi igazgató

Teljes a fejetlenség és a titkolózás a Lannert Judit vezette oktatási tárcánál a tankerületi vezetői pályázatokkal kapcsolatban. Rétvári Bence azzal a kérdéssel fordult az oktatási minisztériumhoz, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, például a győztes pályázati anyagot, a polgármesterek és a tankerületek pedagógusainak véleményét.
Lannert Judit döntéseinek átláthatóságát kérik számon
A KDNP frakcióvezetője hétfőn a Parlamentben idézte fel a Tisza Párt kampányígéretét, miszerint nyílt, átlátható, transzparens pályázati eljárást hirdetnek a tankerületi igazgatók megválasztása során. Igaz, azt is ígérték, hogy felszámolják a tankerületi rendszert. Hangsúlyozta azt is, hogy politikai szűrőn mentek keresztül a tiszás jelöltek. Rétvári Bence azt kérdezte a szaktárca államtitkárától, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, így például a győztes pályázati anyagot, a településvezetők és a pedagógusok véleményét.
Ebből ugyanis tudni lehetne, hogy Lannert Judit figyelembe vette-e a tanárok és a polgármesterek véleményét.
A szakszervezetek és az oktatási szakértők is komoly kritikákat fogalmaztak meg. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy teljes betekintést nyerhessen a tankerületi igazgatói pályázati eljárás pontos menetébe, a szavazati arányokba és a győztes pályázatok tartalmába.
A tárca a dokumentumok közzétételét ígéri
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a pályázati anyagokat egy öttagú szakmai bizottság értékelte, amelynek eredményeként 60 tankerület vezetőjére tett javaslatot a Klebelsberg Központ a tárcavezetőnek, aki a javaslatot mérlegelve nevezte ki az 55 új tankerületi vezetőt. Öt tankerületben egyik jelöltet sem tartotta megfelelőnek, ezeken a helyeken új pályázatot írnak ki.
Kapronczai Balázs válaszában azt ígérte, hogy a KDNP által kért dokumentumok ezen vagy a jövő héten elérhetőek lesznek a Klebelsberg Központ honlapján.
Követeljük, hogy a Lannert-tárca haladéktalanul, változtatás és beavatkozás nélkül hozza nyilvánosságra a győztes pályázati anyagokat, a polgármesterek és a pedagógusok véleményét! Követeljük, hogy a Tisza-kormány tegye valóban átláthatóvá a kinevezésekhez vezető folyamatot! – áll a KDNP közleményében.