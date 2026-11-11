Ultimátumot kapott Lannert Judit – Továbbra is rejtély, hogy kiből, miért lett tankerületi igazgató

Teljes a fejetlenség és a titkolózás a Lannert Judit vezette oktatási tárcánál a tankerületi vezetői pályázatokkal kapcsolatban. Rétvári Bence azzal a kérdéssel fordult az oktatási minisztériumhoz, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, például a győztes pályázati anyagot, a polgármesterek és a tankerületek pedagógusainak véleményét.

Lannert Judit oktatási minisztertől a tankerületi vezetői pályázatok teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát követelik (Fotó: Máté Krisztián / MW)

Lannert Judit döntéseinek átláthatóságát kérik számon

A KDNP frakcióvezetője hétfőn a Parlamentben idézte fel a Tisza Párt kampányígéretét, miszerint nyílt, átlátható, transzparens pályázati eljárást hirdetnek a tankerületi igazgatók megválasztása során. Igaz, azt is ígérték, hogy felszámolják a tankerületi rendszert. Hangsúlyozta azt is, hogy politikai szűrőn mentek keresztül a tiszás jelöltek. Rétvári Bence azt kérdezte a szaktárca államtitkárától, miért nem hozzák nyilvánosságra az eljárás részleteit, így például a győztes pályázati anyagot, a településvezetők és a pedagógusok véleményét.