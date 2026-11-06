Nem engedték be Hankó Balázshoz és Seszták Miklóshoz az Országgyűlés alelnökét

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, aki az Országgyűlés alelnöke is egyben, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától kért engedélyt, hogy országgyűlési képviselőként megtekinthesse, milyen körülmények között tartják fogva – az álláspontjuk szerint politikai okokból bebörtönzött – Hankó Balázs korábbi kulturális minisztert, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert és Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatási és szakképzésért felelős korábbi államtitkárt.

A kérelmét elutasították, azzal, hogy országgyűlési képviselőként erre nincs joga és konkrét személyek fogvatartási körülményeit nem kívánják megmutatni.

Általános fogvatartási körülményeket nézhetett volna csak meg - közölte.

Latorcai Csaba, az Országgyűlés alelnöke Fotó: Facebook

Latorcai Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: azért is érdekes, hogy nem kapott engedélyt, mert 2006-ban Gyurcsány Ferencék idején még minden további nélkül beengedték az országgyűlési képviselőket, hogy megnézzék

a politikai okból bebörtönzöttek fogva tartási körülményeit."

„Most, húsz évvel később, a Tisza-kormány idején már nem biztosították ezt a lehetőséget országgyűlési képviselőnek. Vajon mit titkolnak?” – tette fel a kérdést a KDNP-s politikus.