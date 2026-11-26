Görög Márta igazságügyi miniszter csütörtökön hivatalában fogadta Fejes Péter legfőbb ügyészt, aki bemutatkozó látogatásra érkezett a tárcavezetőhöz.

Görög Márta igazságügyi miniszter és Fejes Péter legfőbb ügyész

Fotó: Dr. Görög Márta Facebook-oldala

A miniszter a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen az Európai Ügyészség magyarországi működéséhez szükséges legfontosabb jogi és intézményi keretekről is szó esett.

Novemberben választották meg az új legfőbb ügyészt

Fejes Pétert, a korábbi Vas megyei főügyészhelyettest november 3-án választotta meg az Országgyűlés Baka András köztársasági elnök javaslatára. Megbízatása az alaptörvény értelmében kilenc évre szól.

Elődje, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én szűnt meg.