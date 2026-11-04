Elemző az Origónak: ez áll a legfőbb ügyész megválasztásának hátterében

A kiindulópont az az illegitim helyzet, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész 2026 júliusában lemondott, miután Magyar Péter többször is felszólította – bizonyos értelmezés szerint megfenyegette – az általa „Orbán-báboknak” nevezett közjogi méltóságokat – köztük a legfőbb ügyészt – a távozásra. A tisztség ezután hónapokig betöltetlen maradt. Baka András, akit a Tisza kétharmad választott köztársasági elnökké augusztusban, októberben jelölte Fejes Pétert, miután első jelöltjét a parlamenti többség elutasította – foglalta össze az előzményeket ifj. Lomnici Zoltán.

Baka Andrásnak is fontos volt, hogy a Tisza és Magyar Péter elvárásainak megfelelő legfőbb ügyészt válasszon Fotó: Hatlaczki Balazs

A kedden megválasztott Fejes Péter közel 40 évet töltött az ügyészségen, és olyan jelentős ügyekben képviselte a vádat, mint a körmendi gyermekgyilkosság vagy az ajkai vörösiszap-per. Emellett PhD-vel és oktatói tapasztalattal is rendelkezik. Szakmai múltja és rangja alapján a poszt betöltésére alkalmasnak mondható a hagyományos ügyészi mércével – jelentette ki az alkotmányjogász. Azonban jelezte: az érintett jelölése egy olyan pozícióra irányult, amely politikai nyomásra szabadult fel, és egy olyan államfő nevében történt, akit kizárólag a 2026-os választások után kialakult új többség juttatott hivatalba.

A Tisza saját narratívájában ez a „jogállamiság helyreállítása”; a folyamatot kritikusan nézve a közjogi intézmények személyi cseréjének eszköze és folyamata egy kétharmados önkény nyomására

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: a végeredmény pedig az, hogy a Tisza többsége elégedett, a köztársasági elnök pedig kijelentheti, hogy teljesítette a feladatát, és a továbbiakban nem kell ezzel foglalkoznia.

A köztársasági elnök retorikája, amikor olyanokat mond, hogy ez „fontos lépés a jogállamiság helyreállítása felé”, illetve, hogy ezzel „az intézmény függetlensége megerősödik” azért is fontos, mert ez a szabadulást is takarja: a megaláztatás utáni arcmentés és a folyamat lezárása egy illegitim berendezkedés legitimációs nyelvi kontextusában – tette hozzá.

Nem a független intézményépítés volt a célja a legfőbb ügyész megválasztásának

— A Tisza kormányzásának illegitim jellege áthatja a történéseket: a pozíció politikai nyomásra szabadult fel, a jelölő államfőt a Tisza kétharmada juttatta hivatalba, és a jelölés sikerét ugyanez a többség döntötte el – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán.