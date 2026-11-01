Varsóban forr a levegő, Bóka János a lengyel tüntetőknek is üzent

„A mi szabadságunkért, és a tiétekért!” – üzente a lengyel tüntetőknek közösségi oldalán Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, a Brüsszel által támogatott, Donald Tusk vezette kormány intézkedései ellen tüntetők vonultak utcára Varsóban. Az Alkotmánybíróság körül rendőri fellépésre és dulakodásra is sor került.

Bóka János üzent Lengyelországnak (Forrás: Facebook)

„A jogállamiság nem jelentheti az alkotmányos intézmények megszállását, a demokrácia pedig nem jelentheti a politikai ellenfelek elhallgattatását. Sem Lengyelországban, sem Magyarországon!” – jelentette ki a politikus.

Alkotmányos válság Lengyelországban

Ahogy arról az Origo is beszámolt, október 30-án Anna Korwin-Piotrowska – bírói szolgálati idejére hivatkozva – átvette a testület munkájának irányítását. Egy hónapra felfüggesztette Bogdan Święczkowski elnököt és Bartłomiej Sochański alelnököt hivatali feladataik ellátása alól. Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész ezután öt indítványt nyújtott be mentelmi joguk felfüggesztésére: négy Święczkowskit, egy pedig Sochańskit érinti. Korwin-Piotrowska november 3-ra összehívta az alkotmánybírák teljes ülését Ezután jelentős rendőri erők jelentek meg az intézménynél, ahol tüntetők is összegyűltek. A rendőrség biztonsági okokra hivatkozik, és tagadja, hogy erőszakkal behatolt volna az épületbe.

Jarosław Kaczyński, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke már korábban is államcsínynek nevezte a kormány Alkotmánybírósággal kapcsolatos lépéseit, és a diktatúra veszélyére figyelmeztetett.

Karol Nawrocki köztársasági elnök pedig megszakította Szenegálba tartó útját, és visszatért Lengyelországba. Szombaton közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását. Felszólította a kormány által a helyszínre küldött rendvédelmi erőket, hogy hagyják el az épület környékét. Közölte azt is, egyeztetett Zbigniew Kapinskivel, a legfelsőbb bíróság első elnökével, aki szerinte szintén törvénytelennek tartja a történteket. Az államfő belbiztonsági veszélyre hivatkozva sürgős politikai konzultációt hívott össze.