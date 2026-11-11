Egy volt államtitkár fiának letartóztatását indítványozták

Őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítójának letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt – közölte a főügyészség. A közleményben azt írják, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi által irányított bűnszervezet 2019 júliusa és 2023 márciusa között a ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a közterhek megfizetésének elkerülése érdekében papíron a számlagyár álfoglalkoztató cégeibe jelentette be.

Egy korábbi államtitkár fiának a letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és felbujtóként elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi letartóztatását azért indítványozták, mert megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, továbbá fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a reális veszélye is. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan csütörtökön dönt.

A NAV kedden arról is tájékoztatást adott, hogy a számlagyár ügyében csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett.

A nyomozóhatóság közlése szerint az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A korábbi akciókban megközelítőleg 4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, a keddi intézkedésekkor pedig további 1,2 milliárd forintot.

A NAV a közösségi oldalán azt is közölte, hogy az őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia. Magyar Péter miniszterelnök kedden a közösségi oldalán arról írt, hogy a NAV MERKUR bevetési egysége Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát vette őrizetbe, és Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartottak.

Ahogyan az Origo korábban már beszámolt az esetről, Sem a NAV, sem Magyar Péter nem nevezte meg az érintett egykori államtitkárt. A Telex azonban több forrásból úgy értesült, hogy Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkárról lehet szó.