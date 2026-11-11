A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte Orbán Áron, és élettársa letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya az Origo megkeresésére. A döntést szerdán, zárt ülésen hozták meg, a bíróság folyosóján jelen van munkatársunk is.

Letartóztatták Orbán Viktor öccsét, Orbán Áront (Forrás: Fidesz.hu)

Ahogy arról beszámoltunk, a volt miniszterelnök öccsét és három társát hétfőn vették őrizetbe, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés megalapozott gyanújával. Az ügyészség mind a négyük letartóztatását indítványozta. A nyomozási bíró Orbán Áron élettársának letartóztatását is elrendelte. G. B. bűnügyi felügyelet alá került, nem hagyhatja el az országot. M. J. szabadlábon védekezhet.

A végzés nem végleges, az ügy szereplői fellebbezhetnek az ítélet ellen. A fellebbezésről a Fővárosi Törvényszék dönt.

A bírósági ülés után Bozó Gábor, a Fővárosi Törvényszék szóvivője elmondta, az ügyészség 4 ember letartóztatást indítványozta embercsempészés bűntette miatt indult büntetőeljárásban. Mint mondta, a Budai Központi Kerületi Bíróság

két gyanúsított esetében letartóztatást rendelt el egy hónapra,

harmadikukat bűnügyi felügyelet alá helyezte négy hónapra,

negyedikük esetében pedig a letartóztatásra benyújtott ügyészi indítványt elutasította.

A szóvivő szerint az első másik három gyanúsított esetében a bíró a szökés, elrejtőzés veszélyét állapította meg, mert kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Ezen az alapon rendelte el Orbán Áron és élettársa letartóztatását, illetve G. B. bűnügyi felügyeletét. Bozó Gábor szerint Orbán Áron és élettársa esetében a szóvivő szerint a befolyásolás veszélye is felmerült, ezért nem volt elég az enyhébb kényszerintézkedés, és a letartóztatásukat kellett elrendelni.

Az ülésen egyik gyanúsított sem tett vallomást, óvadék pedig nem került szóba.

A bíróság később részletes tájékoztatót ad ki a döntésről. Bozó Gábor után G. B. ügyvédje is megszólalt, hogy ügyfele eddig sem akarta elhagyni az országot, ezért a bűnügyi felügyelettel járó korlátozás érdemben nem változtat a helyzetén.