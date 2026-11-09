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közgyűjteményi dolgozó

Kevés a pénz, egyre nehezebb a munka – súlyos problémák miatt tüntettek Magyarországon

5 órája
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Pécs városában egymást követik a közgyűjteményi dolgozók megmozdulásai, akik jobb béreket és munkakörülményeket követelnek. A hétfői tüntetésen már a levéltárosok is hallatták a hangjukat, akik szerint az ágazat szűkös finanszírozása egyre nehezebbé teszi a munkájukat.
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közgyűjteményi dolgozópécsettmunkadolgozóktüntetésbér
  • Tüntetést tartottak Pécsett.
  • A közgyűjteményi dolgozók után a levéltárosok is utcára vonultak.

Tüntetést tartottak november 9-én, hétfőn Pécsen, ahol ezúttal a levéltárosok vonultak utcára. A dolgozók tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több állami forrást követeltek, mert szerintük az ágazat nehéz finanszírozási helyzete egyre inkább megnehezíti a munkájukat. A demonstrációt a Magyar Nemzeti Levéltár baranyai intézményének belvárosi épületénél rendezték meg. A „A múlt érték – a jövőnk miért nem?” jelmondattal meghirdetett tiltakozáson mintegy százan vettek részt.

A könyvtárosok és múzeumi dolgozók után a levéltárosok is tüntettek Pécsen. Tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több ágazati forrást követelnek., Budapest, 2004. december 16. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ( Történeti Hivatal) VII. ker Eötvös utca 7. Megfigyelési dossziék, irattár, ügynökakták.fotó: Nagy Béla
A könyvtárosok és múzeumi dolgozók után a levéltárosok is tüntettek Pécsen. Tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több ágazati forrást követelnek. (a kép illusztráció: Ügynökakta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában)
Fotó: Mediaworks

Tisztességes béreket követelnek a levéltárosok

Somogyi Bianka, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) intézményi alapszervezeti tagja a demonstráción arról beszélt, hogy a levéltári dolgozók egyre nehezebb körülmények között végzik feladataikat.

Hangsúlyozta, hogy a megfelelő működéshez tisztességes fizetésekre, jobb munkafeltételekre és az ágazat finanszírozásának javítására lenne szükség.

A pécsi megmozdulás nem előzmény nélküli. Két héttel korábban a könyvtárosok, egy héttel ezelőtt pedig a múzeumi dolgozók tartottak hasonló demonstrációt a városban. A levéltárosok most hozzájuk csatlakozva igyekeztek nyomatékot adni a közgyűjteményi dolgozók követeléseinek.

„Nem erről volt szó!” – diákok tüntettek a Miniszterelnökség előtt Lannert Judit miatt

Hiába a szép szavak, nem kezeli partnerként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatóit Lannert Judit minisztériuma. A diákok azért vonultak az utcára, hogy vonják vissza a tanárképző kar megszüntetéséről szóló döntést és vonják be őket is a tárgyalásokba.

 

 

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