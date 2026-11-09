Kevés a pénz, egyre nehezebb a munka – súlyos problémák miatt tüntettek Magyarországon

- Tüntetést tartottak Pécsett.
- A közgyűjteményi dolgozók után a levéltárosok is utcára vonultak.
Tüntetést tartottak november 9-én, hétfőn Pécsen, ahol ezúttal a levéltárosok vonultak utcára. A dolgozók tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több állami forrást követeltek, mert szerintük az ágazat nehéz finanszírozási helyzete egyre inkább megnehezíti a munkájukat. A demonstrációt a Magyar Nemzeti Levéltár baranyai intézményének belvárosi épületénél rendezték meg. A „A múlt érték – a jövőnk miért nem?” jelmondattal meghirdetett tiltakozáson mintegy százan vettek részt.
Tisztességes béreket követelnek a levéltárosok
Somogyi Bianka, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) intézményi alapszervezeti tagja a demonstráción arról beszélt, hogy a levéltári dolgozók egyre nehezebb körülmények között végzik feladataikat.
Hangsúlyozta, hogy a megfelelő működéshez tisztességes fizetésekre, jobb munkafeltételekre és az ágazat finanszírozásának javítására lenne szükség.
A pécsi megmozdulás nem előzmény nélküli. Két héttel korábban a könyvtárosok, egy héttel ezelőtt pedig a múzeumi dolgozók tartottak hasonló demonstrációt a városban. A levéltárosok most hozzájuk csatlakozva igyekeztek nyomatékot adni a közgyűjteményi dolgozók követeléseinek.
„Nem erről volt szó!” – diákok tüntettek a Miniszterelnökség előtt Lannert Judit miatt
Hiába a szép szavak, nem kezeli partnerként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatóit Lannert Judit minisztériuma. A diákok azért vonultak az utcára, hogy vonják vissza a tanárképző kar megszüntetéséről szóló döntést és vonják be őket is a tárgyalásokba.