Kevés a pénz, egyre nehezebb a munka – súlyos problémák miatt tüntettek Magyarországon

Tüntetést tartottak Pécsett.

A közgyűjteményi dolgozók után a levéltárosok is utcára vonultak.

Tüntetést tartottak november 9-én, hétfőn Pécsen, ahol ezúttal a levéltárosok vonultak utcára. A dolgozók tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több állami forrást követeltek, mert szerintük az ágazat nehéz finanszírozási helyzete egyre inkább megnehezíti a munkájukat. A demonstrációt a Magyar Nemzeti Levéltár baranyai intézményének belvárosi épületénél rendezték meg. A „A múlt érték – a jövőnk miért nem?” jelmondattal meghirdetett tiltakozáson mintegy százan vettek részt.

A könyvtárosok és múzeumi dolgozók után a levéltárosok is tüntettek Pécsen. Tisztességes béreket, jobb munkakörülményeket és több ágazati forrást követelnek. (a kép illusztráció: Ügynökakta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában)

Fotó: Mediaworks

Tisztességes béreket követelnek a levéltárosok

Somogyi Bianka, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) intézményi alapszervezeti tagja a demonstráción arról beszélt, hogy a levéltári dolgozók egyre nehezebb körülmények között végzik feladataikat.

Hangsúlyozta, hogy a megfelelő működéshez tisztességes fizetésekre, jobb munkafeltételekre és az ágazat finanszírozásának javítására lenne szükség.

A pécsi megmozdulás nem előzmény nélküli. Két héttel korábban a könyvtárosok, egy héttel ezelőtt pedig a múzeumi dolgozók tartottak hasonló demonstrációt a városban. A levéltárosok most hozzájuk csatlakozva igyekeztek nyomatékot adni a közgyűjteményi dolgozók követeléseinek.