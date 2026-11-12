Tiszás önkény, politikai bosszúhadjárat – megérkeztek az első reakciók a Lezsák Sándor elleni hatósági akcióról

Amint arról az Origo az elsők közt számolt be, csütörtök reggel az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fegyveres egységei jelentek meg az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Hungarikum Ligetben. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint a hatósági fellépés hátterében különféle szerződések, valamint az NKA-ügy állhat. Az ügyészség az Origo érdeklődésére megerősítette, hogy valóban indult eljárás Lezsák Sándor alapítványával szemben, ám a folyamatban lévő ügyben nem adhatnak további tájékoztatást.
A Fidesz szerint ezért vonultak ki a hatóságok Lezsák Sándorékhoz
Bóka János szerint az akcióra azért került sor, mert a Lezsák család meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban. „A Tisza politikai leszámolása folytatódik!” – fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.
– A Védvonal csütörtök reggel értesült arról, hogy az ügyészség és a NAV kecskeméti munkatársai kivonultak a Lakitelki Népfőiskolához, Lezsák Sándor alapítványához – mondta el az Origónak Czunyiné Bertalan Judit. – Igazi pitiáner, kisstílű politikai bosszúról van szó. Lezsák Sándort az újkommunista hatalom egy héten belül kétszer hurcolta meg – értékelte a hatósági akciót a Védvonal vezetője.
Lezsák robbantotta ki a tiszás ügynökbotrányt
Mint ismert: Lezsák Sándor volt az első, akinél kiderült, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor egy informatikai hiba miatt a nevét tévesen az ügynökök közt említették, holott ő valójában nem besúgó, hanem a kommunista titkosszolgálat megfigyelt áldozata volt.
Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke nevével együtt 164, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is tévesen került nyilvánosságra november 4-én, a nyitottaktak.hu weboldalon.
A hiba napvilágra kerülését követően Magyar Péter miniszterelnök és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója is bocsánatot kért az érintettektől, Cseh Gergő Bendegúz ugyanakkor a felmondását is felajánlotta.
Lezsák Sándor a botrány kirobbanását követően kikérte magának, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzék meg, egyben kijelentette: „mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni”.
Molnárné Lezsák Anna – Lezsák Sándor lánya, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig azt közölte, hogy a levéltár bocsánatkérését elfogadják, de a felelősségre vonás nem maradhat el.
A család követeli a téves közzététel teljes kivizsgálását, a felelősök megnevezését és a jogi következmények érvényesítését
– hangsúlyozta.
A csütörtöki hatósági razzia után Lezsák Anna Facebook-posztjában úgy fogalmazott:
„Visszatértek a ‘80-as évek. Az MSZMP után most a Tisza folytatja a politikai leszámolást. Kivonultak az állami hatóságok Lakitelekre, a Népfőiskola Alapítványhoz, ami egy nyitott könyv, évről évre magunkra kérünk vizsgálatot”.