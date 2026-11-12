Tiszás önkény, politikai bosszúhadjárat – megérkeztek az első reakciók a Lezsák Sándor elleni hatósági akcióról

Amint arról az Origo az elsők közt számolt be, csütörtök reggel az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fegyveres egységei jelentek meg az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Hungarikum Ligetben. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint a hatósági fellépés hátterében különféle szerződések, valamint az NKA-ügy állhat. Az ügyészség az Origo érdeklődésére megerősítette, hogy valóban indult eljárás Lezsák Sándor alapítványával szemben, ám a folyamatban lévő ügyben nem adhatnak további tájékoztatást.

Kivonultak a hatóságok az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándor Népfőiskola Alapítványához (Fotó: Facebook/Lezsák Sándor)

A Fidesz szerint ezért vonultak ki a hatóságok Lezsák Sándorékhoz

Bóka János szerint az akcióra azért került sor, mert a Lezsák család meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban. „A Tisza politikai leszámolása folytatódik!” – fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

– A Védvonal csütörtök reggel értesült arról, hogy az ügyészség és a NAV kecskeméti munkatársai kivonultak a Lakitelki Népfőiskolához, Lezsák Sándor alapítványához – mondta el az Origónak Czunyiné Bertalan Judit. – Igazi pitiáner, kisstílű politikai bosszúról van szó. Lezsák Sándort az újkommunista hatalom egy héten belül kétszer hurcolta meg – értékelte a hatósági akciót a Védvonal vezetője.

Lezsák robbantotta ki a tiszás ügynökbotrányt

Mint ismert: Lezsák Sándor volt az első, akinél kiderült, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor egy informatikai hiba miatt a nevét tévesen az ügynökök közt említették, holott ő valójában nem besúgó, hanem a kommunista titkosszolgálat megfigyelt áldozata volt.

Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke nevével együtt 164, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is tévesen került nyilvánosságra november 4-én, a nyitottaktak.hu weboldalon.

A hiba napvilágra kerülését követően Magyar Péter miniszterelnök és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója is bocsánatot kért az érintettektől, Cseh Gergő Bendegúz ugyanakkor a felmondását is felajánlotta.

Lezsák Sándor a botrány kirobbanását követően kikérte magának, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzék meg, egyben kijelentette: „mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni”.