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népfőiskola alapítvány

Tiszás önkény, politikai bosszúhadjárat – megérkeztek az első reakciók a Lezsák Sándor elleni hatósági akcióról

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Az ügyészség és a NAV egységei csütörtökön razziát tartottak a lakitelki Népfőiskola Alapítványnál. A Fidesz politikusai, valamint Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna a tiszás ügynökbotrány kapcsán tett nyilatkozataik miatti politikai bosszúnak minősítették a hatósági akciót.
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népfőiskola alapítványlezsák sándornavvédvonal

Amint arról az Origo az elsők közt számolt be, csütörtök reggel az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fegyveres egységei jelentek meg az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Hungarikum Ligetben. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint a hatósági fellépés hátterében különféle szerződések, valamint az NKA-ügy állhat. Az ügyészség az Origo érdeklődésére megerősítette, hogy valóban indult eljárás Lezsák Sándor alapítványával szemben, ám a folyamatban lévő ügyben nem adhatnak további tájékoztatást.  

Kivonultak a hatóságok az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándor Népfőiskola Alapítványához
Kivonultak a hatóságok az éppen kórházban fekvő Lezsák Sándor Népfőiskola Alapítványához (Fotó: Facebook/Lezsák Sándor)

A Fidesz szerint ezért vonultak ki a hatóságok Lezsák Sándorékhoz 

Bóka János szerint az akcióra azért került sor, mert a Lezsák család meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban. „A Tisza politikai leszámolása folytatódik!” – fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. 

– A Védvonal csütörtök reggel értesült arról, hogy az ügyészség és a NAV kecskeméti munkatársai kivonultak a Lakitelki Népfőiskolához, Lezsák Sándor alapítványához – mondta el az Origónak Czunyiné Bertalan Judit. – Igazi pitiáner, kisstílű politikai bosszúról van szó. Lezsák Sándort az újkommunista hatalom egy héten belül kétszer hurcolta meg – értékelte a hatósági akciót a Védvonal vezetője.    

Lezsák robbantotta ki a tiszás ügynökbotrányt

Mint ismert: Lezsák Sándor volt az első, akinél kiderült, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor egy informatikai hiba miatt a nevét tévesen az ügynökök közt említették, holott ő valójában nem besúgó, hanem a kommunista titkosszolgálat megfigyelt áldozata volt. 

Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke nevével együtt 164, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is tévesen került nyilvánosságra november 4-én, a nyitottaktak.hu weboldalon.

A hiba napvilágra kerülését követően Magyar Péter miniszterelnök és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója is bocsánatot kért az érintettektől, Cseh Gergő Bendegúz ugyanakkor a felmondását is felajánlotta. 

Lezsák Sándor a botrány kirobbanását követően kikérte magának, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzék meg, egyben kijelentette: „mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni”.

Molnárné Lezsák Anna – Lezsák Sándor lánya, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig azt közölte, hogy a levéltár bocsánatkérését elfogadják, de a felelősségre vonás nem maradhat el. 

A család követeli a téves közzététel teljes kivizsgálását, a felelősök megnevezését és a jogi következmények érvényesítését

– hangsúlyozta.

A csütörtöki hatósági razzia után Lezsák Anna Facebook-posztjában úgy fogalmazott:
„Visszatértek a ‘80-as évek. Az MSZMP után most a Tisza folytatja a politikai leszámolást. Kivonultak az állami hatóságok Lakitelekre, a Népfőiskola Alapítványhoz, ami egy nyitott könyv, évről évre magunkra kérünk vizsgálatot”.

 

Elszámoltatás helyett leszámolás
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