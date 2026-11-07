Lezsák Sándor kórházba került, az orvosok gyógyulásra biztatják

„November elejét megint kórházban töltöttem, az orvosok gyógyulásra biztatnak” – írta közösségi oldalán Lezsák Sándor, az Országgyűlés korábbi alelnöke.

Kórházban kezelték november elején Lezsák Sándort, az Országgyűlés egykori alelnökét (Forrás: Facebook)

A héten Lezsák Sándor neve az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán is a figyelem középpontjába került. Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.

A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus azonnal kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól. Magyar Péter miniszterelnök hasonlóképp tett: miután nem érte el telefonon, közösségi oldalán kért tőle nyilvánosan elnézést.