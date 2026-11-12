Fegyveres NAV-osok és az ügyészség vonult ki Lezsák Sándorékhoz – az ügyészség megerősítette az akciót az Origónak

Megerősítette az ügyészség az Origónak, hogy eljárás indult Lezsák Sándor alapítványa ellen. Hozzátették: folyamatban lévő ügyben nem adhatnak tájékoztatást.

Lezsák Sándor

Fotó: Ladóczki Balázs/ MW / PN Petőfi Népe

Csütörtök reggel az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fegyveres egységei jelentek meg a Lezsák Sándorhoz köthető lakitelki Hungarikum Ligetben. Egy, a családhoz közel álló forrás úgy tájékoztatta a Magyar Jelent, hogy a hatósági fellépés hátterében különféle szerződések, valamint az NKA-ügy állhat. A hír valóságtartalmát látszik megerősíteni az is, hogy Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna országgyűlési képviselő nem sokkal korábban Ákos A bosszú népe című dalát tette közzé közösségi oldalán.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint azért vonultak ki a hatóságok Lezsák Sándorhoz, mert meg mert szólalni a tiszás ügynökbotrányban. Mint ismert: ő volt az, akinél elsőként kiderült, hogy az ügynöklistát rosszul hozták nyilvánosságra, olyan személyek is felkerültek rá, akik valójában megfigyeltek, azaz áldozatok voltak.

Az Origo kereste a NAV-ot is, amint a NAV-tól is megérkezik a hivatalos válasz, cikkünk frissülni fog.