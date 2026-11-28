„Legalább megtette, még ha a mód nem is volt szerencsés. Keresztény emberként azonban elfogadom a bocsánatkérését, nem dajkálok haragot magamban” – mondta Lezsák Sándor, Magyar Pétertől kapott bocsánatkérése kapcsán a Velünk is megtörténhet?! portálnak adott interjújában. A Magyar Nemzet szemléje szerint azt is elmondta, hogy a bocsánatkérés ellenére miért látta szükségét, hogy pert indítson az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ellen.
Lezsák szerint az ügynökakták felelőtlen kezelése nemcsak az ő, hanem további 163 ember méltóságát és becsületét is sértette. Ezért szakmai, erkölcsi és politikai elégtételt várnak. Közölte: ha megnyerik a pert, a kártérítés teljes összegét jótékony célra ajánlja fel.
A rendszerváltó politikus kitért a Népfőiskola Alapítványt érintő hatósági vizsgálatok időzítésére is. Hangsúlyozta, természetesnek tartja, hogy a kormányváltás után ellenőrzik a korábbi támogatások felhasználását. A támogatásokkal elszámoltak, az Állami Számvevőszék pedig több vizsgálat során sem talált szabálytalanságot. Szerinte a Népfőiskola valamennyi programja a magyar kultúrát és a népművelést szolgálja.
Lezsák Sándor már készül a lakiteleki találkozó negyvenedik évfordulója
A betegágyából nyilatkozó politikus megköszönte támogatóinak a kiállást, amely elmondása szerint erőt ad neki a betegséggel vívott küzdelemben. Az 1987-es lakiteleki találkozó szervezőjeként arról is beszélt, hogy már készülnek a rendezvény jövő évi, negyvenedik évfordulójára. A találkozónak egykor otthont adó sátrat nem állítják fel újra, helyén ugyanis ma fák virágoznak. Az évfordulót a számvetés és a szembenézés alkalmának tekinti.
Tizenötmillió forint sérelemdíjat kérnek
A november 4-én nyilvánosságra hozott Nyitott Akták adatbázisában Lezsák Sándor tévesen hálózati személyként jelent meg, holott megfigyeltként tartották nyilván. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára informatikai hibával magyarázta a tévedést. A politikus jogi képviselője benyújtotta a keresetet: a jó hírnév megsértésének megállapítását és 15 millió forint sérelemdíjat kérnek.