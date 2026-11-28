„Legalább megtette, még ha a mód nem is volt szerencsés. Keresztény emberként azonban elfogadom a bocsánatkérését, nem dajkálok haragot magamban” – mondta Lezsák Sándor, Magyar Pétertől kapott bocsánatkérése kapcsán a Velünk is megtörténhet?! portálnak adott interjújában. A Magyar Nemzet szemléje szerint azt is elmondta, hogy a bocsánatkérés ellenére miért látta szükségét, hogy pert indítson az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ellen.

Lezsák Sándor elfogadta Magyar Péter bocsánatkérését (Forrás: Facebook)

Lezsák szerint az ügynökakták felelőtlen kezelése nemcsak az ő, hanem további 163 ember méltóságát és becsületét is sértette. Ezért szakmai, erkölcsi és politikai elégtételt várnak. Közölte: ha megnyerik a pert, a kártérítés teljes összegét jótékony célra ajánlja fel.

A rendszerváltó politikus kitért a Népfőiskola Alapítványt érintő hatósági vizsgálatok időzítésére is. Hangsúlyozta, természetesnek tartja, hogy a kormányváltás után ellenőrzik a korábbi támogatások felhasználását. A támogatásokkal elszámoltak, az Állami Számvevőszék pedig több vizsgálat során sem talált szabálytalanságot. Szerinte a Népfőiskola valamennyi programja a magyar kultúrát és a népművelést szolgálja.

Lezsák Sándor már készül a lakiteleki találkozó negyvenedik évfordulója

A betegágyából nyilatkozó politikus megköszönte támogatóinak a kiállást, amely elmondása szerint erőt ad neki a betegséggel vívott küzdelemben. Az 1987-es lakiteleki találkozó szervezőjeként arról is beszélt, hogy már készülnek a rendezvény jövő évi, negyvenedik évfordulójára. A találkozónak egykor otthont adó sátrat nem állítják fel újra, helyén ugyanis ma fák virágoznak. Az évfordulót a számvetés és a szembenézés alkalmának tekinti.