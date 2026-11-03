Nyomoz a NAV a Fidesz politikusait népszerűsítő kiadványok miatt

A LOGOSZ Alapítvány elleni nyomozás a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium feljelentése után indult. Az ügyben közel 20 millió forintos feltételezett vagyoni hátrány merült fel.

A LOGOSZ Alapítvány közpénzből finanszírozott kiadványai miatt indult nyomozás.

A LOGOSZ Alapítvány kiadványait vizsgálja a NAV

A LOGOSZ Alapítvány 2024 és 2026 között összesen 30,4 millió forintot kapott a Városi Civil Alapból, elsősorban lakossági tájékoztatás céljára. A támogatásból megjelent Jövőképek című lapban azonban a Fideszt és politikusait népszerűsítő írások is helyet kaptak – írták a közleményben.

A kiadványokban mások mellett Németh Balázsról és Zsigmond Barna Pálról jelentek meg tartalmak, az egyik cikk pedig „A Fidesszel mindenki jól jár!” címet viselte.

A minisztérium által átvizsgált dokumentumok között olyan számlát is találtak, amelyen „választási kiadvány terjesztése” megnevezés szerepel.

A NAV költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás célja annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség. A nyomozás elrendelése önmagában nem jelenti senki bűnösségét – írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.