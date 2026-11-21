A kormány még júliusban jelentette be, hogy 2030-ig két új megálló építésével Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítaná meg az M3-as metrót. Ahogy arra már lapunk is felhívta a figyelmet, ahhoz, hogy 2030-ig befejeződjön a beruházás, rendkívül feszes menetrendet kell tartani – egy hosszabb közbeszerzési jogvita vagy jelentősebb közműprobléma is veszélyeztetheti a határidőt.

Rákospalota–Újpest vasútállomásig hosszabbítanák meg az M3-as metróvonalat, két új megállóval (Fotó: Polyák Attila)

Négy hónappal a bejelentés után megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy megkérdezzük: hol tart jelenleg a beruházás előkészítése, milyen konkrét előrelépések történtek a júliusi bejelentés óta, mikor indulhat el a kivitelezési közbeszerzés, és tartható-e a 2030-as befejezési határidő.

Már zajlik az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése

A hivatal válaszában közölte, jelenleg is zajlik a beruházás előkészítése. Ennek részeként

összeállítják a kivitelezési tenderdokumentációt,

az ajánlati felhívást és a szerződéstervezeteket,

emellett a korábban elkészült terveket is felülvizsgálják.

A dokumentumok elkészítése várhatóan 2026 végéig fejeződik be, ezután pedig az Európai Unió kötelező minőségbiztosítási eljárásainak kell következniük. A főváros tájékoztatása szerint a területszerzés előkészítésén is dolgoznak: a szükséges feladatokat a Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt (BFVK) folyamatosan végzi.

Huszonnégy ingatlant kell megszereznie a fővárosnak

Itt érdemes megjegyezni, a beruházás előkészítésének egyik fontos része az érintett ingatlanok megszerzése is. A két új metrómegálló megépítéséhez összesen 24 ingatlannak kell a főváros tulajdonába kerülnie, amelyek 14 helyrajzi számon szerepelnek. Az Árpád út és a Szilágyi utca környékén található ingatlanok között családi házak, szociális bérlakások és üzlethelyiségek is vannak.

A kisajátítások költsége a korábbi becslések szerint meghaladhatja az ötmilliárd forintot.

A szakmai előkészítést ugyan BFVK végzi, a kisajátítási eljárásokat azonban a fővárosi önkormányzatnak kell lefolytatnia. A mostani tájékoztatásban a Főpolgármesteri Hivatal mindössze annyit közölt, hogy a BFVK Zrt. folyamatosan végzi a területszerzés előkészítését, arról azonban nem adott tájékoztatást, hogy az ingatlanok megszerzése milyen ütemben halad. Azt azonban aláhúzták:

A közbeszerzési eljárás a kötelező uniós minőségbiztosítás időigénye miatt legkorábban 2027 elején indulhat el.

Az eljárás időtartamát befolyásolhatja az is, hány kiegészítő tájékoztatást kérnek a gazdasági szereplők, és mennyi időt vesz igénybe ezek megválaszolása. Egy ilyen volumenű közbeszerzés lebonyolítása jellemzően nyolc-tizenkét hónapot vesz igénybe, ezért kedvező esetben 2027 folyamán köthetik meg a szerződést a nyertes ajánlattevővel.