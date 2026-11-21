A kormány még júliusban jelentette be, hogy 2030-ig két új megálló építésével Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítaná meg az M3-as metrót. Ahogy arra már lapunk is felhívta a figyelmet, ahhoz, hogy 2030-ig befejeződjön a beruházás, rendkívül feszes menetrendet kell tartani – egy hosszabb közbeszerzési jogvita vagy jelentősebb közműprobléma is veszélyeztetheti a határidőt.
Négy hónappal a bejelentés után megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy megkérdezzük: hol tart jelenleg a beruházás előkészítése, milyen konkrét előrelépések történtek a júliusi bejelentés óta, mikor indulhat el a kivitelezési közbeszerzés, és tartható-e a 2030-as befejezési határidő.
Már zajlik az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése
A hivatal válaszában közölte, jelenleg is zajlik a beruházás előkészítése. Ennek részeként
- összeállítják a kivitelezési tenderdokumentációt,
- az ajánlati felhívást és a szerződéstervezeteket,
- emellett a korábban elkészült terveket is felülvizsgálják.
A dokumentumok elkészítése várhatóan 2026 végéig fejeződik be, ezután pedig az Európai Unió kötelező minőségbiztosítási eljárásainak kell következniük. A főváros tájékoztatása szerint a területszerzés előkészítésén is dolgoznak: a szükséges feladatokat a Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt (BFVK) folyamatosan végzi.
Huszonnégy ingatlant kell megszereznie a fővárosnak
Itt érdemes megjegyezni, a beruházás előkészítésének egyik fontos része az érintett ingatlanok megszerzése is. A két új metrómegálló megépítéséhez összesen 24 ingatlannak kell a főváros tulajdonába kerülnie, amelyek 14 helyrajzi számon szerepelnek. Az Árpád út és a Szilágyi utca környékén található ingatlanok között családi házak, szociális bérlakások és üzlethelyiségek is vannak.
A kisajátítások költsége a korábbi becslések szerint meghaladhatja az ötmilliárd forintot.
A szakmai előkészítést ugyan BFVK végzi, a kisajátítási eljárásokat azonban a fővárosi önkormányzatnak kell lefolytatnia. A mostani tájékoztatásban a Főpolgármesteri Hivatal mindössze annyit közölt, hogy a BFVK Zrt. folyamatosan végzi a területszerzés előkészítését, arról azonban nem adott tájékoztatást, hogy az ingatlanok megszerzése milyen ütemben halad. Azt azonban aláhúzták:
A közbeszerzési eljárás a kötelező uniós minőségbiztosítás időigénye miatt legkorábban 2027 elején indulhat el.
Az eljárás időtartamát befolyásolhatja az is, hány kiegészítő tájékoztatást kérnek a gazdasági szereplők, és mennyi időt vesz igénybe ezek megválaszolása. Egy ilyen volumenű közbeszerzés lebonyolítása jellemzően nyolc-tizenkét hónapot vesz igénybe, ezért kedvező esetben 2027 folyamán köthetik meg a szerződést a nyertes ajánlattevővel.
A főváros szerint tartható a 2030-as határidő
A hosszadalmas előkészítés és a közbeszerzési eljárás ellenére a főváros szerint nincs veszélyben a beruházás 2030-as határideje. A hivatal válaszában egyértelműen azt közölte,
a tervezett ütemezés alapján tartható a 2030-as határidő.
A válasz ugyanakkor nem tért ki arra, hogy pontosan mikor kezdődhetnek meg a tényleges építési munkálatok, és azok várhatóan mennyi ideig tartanak majd. A beruházás előkészítésének jelenlegi állása alapján a következő fontos mérföldkő a tenderdokumentáció lezárása, majd az uniós minőségbiztosítás és a közbeszerzési eljárás megindítása lesz.