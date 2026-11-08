Az M76-os kapcsán valaki nem mond igazat a Tisza-kormányban

Nagyon úgy tűnik, ellentmondásba keveredett Vitézy Dávid és helyettese az M76-os engedélyeiről – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Az közlekedési és beruházási miniszter vasárnap közösségi oldalán bejelentette, nem épül tovább az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg irányába, a kormány helyette egy mintegy hét kilométeres, Keszthely közlekedését segítő bekötőút tervezését kezdi meg.
„Ezt a beruházást Lázár János 2022-ben véglegesen leállította, engedélyei sincsenek, a súlyos környezeti károkozás miatt ellehetetlenült évekkel ezelőtt” – írta, aki három fontos kerékpáros kapcsolat tervezését is hírül adta a környéken. A Magyar Nemzet emlékeztetett: Vitézy bejelentéséről, elődje, Lázár János idején, 2025-ben már esett szó, sőt felmerült az M76-osnak a régi főút nyomvonalához illeszkedő új vonalvezetéseként.
Lázár János ígéretet tett az M76-os felújítására
Az akkori építési miniszter tavaly májusban, a keszthelyi Lázárinfón – a Zaol tudósítása szerint – közölte: Keszthelyig, a város alatti körforgalomig az M76-os és a város közötti pár kilométert megépítik, azonban a Kis-Balatont nem veszélyeztethetik. Az is elhangzott: a zalaegerszegieknek másik megoldást keresnek, hogy bekapcsolják őket az autópálya-hálózatba. Később a tárca pontosította a helyzetet és közölte, hogy 7 kilométeren 2×2 sávos utat építenének, miként beszámolt a biciklis fejlesztésekről is.
Egy kis ellentmondás
A lap felidézte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkárának október közepi parlamenti válaszát is, amelyben még arról számolt be, hogy az M76-os Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti, 34,6 kilométeres szakaszának tervei elkészültek, és környezetvédelmi, valamint építési engedélyt is kaptak.
Tárkányi ugyanakkor jelentős műszaki és természetvédelmi akadályokra hívta fel a figyelmet: a nyomvonal több kilométeren gyenge teherbírású, tőzeges talajon haladna, az építkezés pedig veszélyeztethetné a Kis-Balaton vízháztartását és védett élővilágát. A helyettes államtitkár már akkor felvetette az M76-os elkészült szakaszának a 71-es főúttal történő összekötését is, amelyet most Vitézy Dávid bejelentett.
A miniszter és helyettese szövegében felbukkan egy látszólagos ellentmondás, mégpedig az engedélyek ügyében
– mutatott rá a Magyar Nemzet.
Tárkányi ugyanis azt írta, hogy a beruházás korábban megkapta a szükséges jóváhagyásokat, Vitézy viszont azt közölte: az M76-osnak nincsenek engedélyei. A két állítás ugyanakkor egyszerre is igaz lehet, ha az engedélyek menet közben lejártak.
„Akárhogy is, Zalaegerszeg lakói hiába reménykedtek, ha reménykedtek egyáltalán: a gyorsforgalmi útkapcsolatot a kormányváltás sem hozza el a számukra. Így továbbra is Zalaegerszeg marad az egyetlen olyan megyeszékhely Magyarországon, ahová nem vezet gyorsforgalmi út” – összegzett a hírportál.
Keszthelyig jutottak
Az M76-os jelenleg az M7-es holládi csomópontjától Keszthely–Fenékpusztáig járható, mintegy 8,6 kilométeren. Az M7 és Balatonszentgyörgy közötti szakaszt 2020-ban, a Fenékpusztáig tartó folytatást 2022 februárjában adták át. Az eredeti terv szerint Zalaegerszegig vezetett volna a gyorsforgalmi, a város keleti, majd északi oldaláig, ahonnan a 8-as főút, illetve az M80-as gyorsforgalmi út irányába Körmendig (Grác) folytatódna. Előbb 11 kilométeren készült volna el a Sármellékig tartó rész, onnan Zalaegerszeg keleti csomópontjáig újabb 23,6 kilométer vezetett volna, amely egy 9 kilométeres szakasszal egészült volna ki a megyeszékhely északi részéig. A talajmechanikai és környezetvédelmi problémák miatt jelenleg a legkézenfekvőbb megoldás a 76-os út bővítése és elkerülőszakaszainak kiépítése lenne, mivel jó része már most is négy, illetve három sávos.
Nehéz helyzetben a tiszás képviselő
Vitézy bejelentése és a Tisza-kormányon belüli ellentmondások miatti felháborodást érzékelve Zalaegerszeg kormánypárti egyéni országgyűlési képviselője is azonnal posztolt. Nagy Márta szerint az új keszthelyi elkerülő minden szempontból a legjobb és leggyorsabb megoldás.
A TISZA új Nemzeti Közlekedési Stratégiát készít, ebben vizsgálni fogjuk az összes korábban felmerült más elképzelést, a meglévő 76-os további fejlesztését is. Addig is a kormány haladéktalanul elindítja ezt a ma bejelentett beruházást, amely nem csak Keszthely vagy Hévíz számára, de a közvetlenebb elérés miatt Zalaegerszeg számára is érdemi előrelépést hoz.
– tett újabb ígéretet a tiszás politikus, aki a választási kampányban Magyar Péterrel együtt a zalai megyszékhely és agglomerációjának, mintegy százezer fős társégnek a minél előbbi gyorsforgalmi úthálózatba kötését ígérte.