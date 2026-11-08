Az M76-os kapcsán valaki nem mond igazat a Tisza-kormányban

Nagyon úgy tűnik, ellentmondásba keveredett Vitézy Dávid és helyettese az M76-os engedélyeiről – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Az közlekedési és beruházási miniszter vasárnap közösségi oldalán bejelentette, nem épül tovább az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg irányába, a kormány helyette egy mintegy hét kilométeres, Keszthely közlekedését segítő bekötőút tervezését kezdi meg.

Vitézy Dávid vasárnap bejelentette, nem épül tovább az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg irányába (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)

„Ezt a beruházást Lázár János 2022-ben véglegesen leállította, engedélyei sincsenek, a súlyos környezeti károkozás miatt ellehetetlenült évekkel ezelőtt” – írta, aki három fontos kerékpáros kapcsolat tervezését is hírül adta a környéken. A Magyar Nemzet emlékeztetett: Vitézy bejelentéséről, elődje, Lázár János idején, 2025-ben már esett szó, sőt felmerült az M76-osnak a régi főút nyomvonalához illeszkedő új vonalvezetéseként.

Lázár János ígéretet tett az M76-os felújítására

Az akkori építési miniszter tavaly májusban, a keszthelyi Lázárinfón – a Zaol tudósítása szerint – közölte: Keszthelyig, a város alatti körforgalomig az M76-os és a város közötti pár kilométert megépítik, azonban a Kis-Balatont nem veszélyeztethetik. Az is elhangzott: a zalaegerszegieknek másik megoldást keresnek, hogy bekapcsolják őket az autópálya-hálózatba. Később a tárca pontosította a helyzetet és közölte, hogy 7 kilométeren 2×2 sávos utat építenének, miként beszámolt a biciklis fejlesztésekről is.

Egy kis ellentmondás

A lap felidézte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkárának október közepi parlamenti válaszát is, amelyben még arról számolt be, hogy az M76-os Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti, 34,6 kilométeres szakaszának tervei elkészültek, és környezetvédelmi, valamint építési engedélyt is kaptak.

Tárkányi ugyanakkor jelentős műszaki és természetvédelmi akadályokra hívta fel a figyelmet: a nyomvonal több kilométeren gyenge teherbírású, tőzeges talajon haladna, az építkezés pedig veszélyeztethetné a Kis-Balaton vízháztartását és védett élővilágát. A helyettes államtitkár már akkor felvetette az M76-os elkészült szakaszának a 71-es főúttal történő összekötését is, amelyet most Vitézy Dávid bejelentett.

A miniszter és helyettese szövegében felbukkan egy látszólagos ellentmondás, mégpedig az engedélyek ügyében

– mutatott rá a Magyar Nemzet.