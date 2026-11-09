Komoly változások körvonalazódnak a magyar egészségügyben, miután a november elején megrendezett Magánegészségügyi Summit konferencián szóba került egy új, országos ellenőrző hatóság létrehozása. A Világgazdaság beszámolója szerint a kormányzati tervek alapján az Egészségügyi Minőségbiztosítási Hatóság 2027. január 1-jén kezdhetné meg működését, brit mintára. A szakmai rendezvényen több mint 200 döntéshozó és 30 szakértő vett részt, akik a szabályozás mellett a magánegészségügy növekedéséről, a magánkórházak állapotáról, a betegbiztonságról és az állami ellátórendszerrel való együttműködésről is egyeztettek.

Hatalmas változás: új hatóság veheti górcső alá a magyar magánkórházakat (Fotó: Unsplash)

Akár 48 ezer magánegészségügyi szolgáltatót érinthet az új szabályozás

A tervezett Egészségügyi Minőségbiztosítási Hatóság egyik legfontosabb feladata az egészségügyi szolgáltatók működésének és szakmai színvonalának ellenőrzése lehet. A hivatal felügyelete nemcsak a magánklinikákra, hanem az állami intézményekre is kiterjedne.

A konferencián elhangzottak alapján az új szabályozás több fontos területet érinthet:

Az állami és magánegészségügyi intézmények egységes minőségellenőrzését.

A betegbiztonsági és szakmai mutatók átláthatóbbá tételét.

A szolgáltatók működésének összehasonlítható értékelését.

Az egyértelmű szakmai és működési követelmények meghatározását.

Az esetleges szankciók és ellenőrzési jogosítványok kialakítását.

Hartman Gábor, a Duna Medical Center orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon mintegy 48 ezer magánegészségügyi szolgáltató működik, amelyek minőségi ellenőrzése rendkívül összetett feladat.

A szakember szerint az állami és a magánegészségügy valójában ugyanannak az egészségügyi piacnak a két szektora. Hozzátette, hogy a protézisműtétek mintegy 18 százalékát már a magánellátásban végzik.