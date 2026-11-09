Komoly változások körvonalazódnak a magyar egészségügyben, miután a november elején megrendezett Magánegészségügyi Summit konferencián szóba került egy új, országos ellenőrző hatóság létrehozása. A Világgazdaság beszámolója szerint a kormányzati tervek alapján az Egészségügyi Minőségbiztosítási Hatóság 2027. január 1-jén kezdhetné meg működését, brit mintára. A szakmai rendezvényen több mint 200 döntéshozó és 30 szakértő vett részt, akik a szabályozás mellett a magánegészségügy növekedéséről, a magánkórházak állapotáról, a betegbiztonságról és az állami ellátórendszerrel való együttműködésről is egyeztettek.
Akár 48 ezer magánegészségügyi szolgáltatót érinthet az új szabályozás
A tervezett Egészségügyi Minőségbiztosítási Hatóság egyik legfontosabb feladata az egészségügyi szolgáltatók működésének és szakmai színvonalának ellenőrzése lehet. A hivatal felügyelete nemcsak a magánklinikákra, hanem az állami intézményekre is kiterjedne.
A konferencián elhangzottak alapján az új szabályozás több fontos területet érinthet:
- Az állami és magánegészségügyi intézmények egységes minőségellenőrzését.
- A betegbiztonsági és szakmai mutatók átláthatóbbá tételét.
- A szolgáltatók működésének összehasonlítható értékelését.
- Az egyértelmű szakmai és működési követelmények meghatározását.
- Az esetleges szankciók és ellenőrzési jogosítványok kialakítását.
Hartman Gábor, a Duna Medical Center orvosigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon mintegy 48 ezer magánegészségügyi szolgáltató működik, amelyek minőségi ellenőrzése rendkívül összetett feladat.
A szakember szerint az állami és a magánegészségügy valójában ugyanannak az egészségügyi piacnak a két szektora. Hozzátette, hogy a protézisműtétek mintegy 18 százalékát már a magánellátásban végzik.
Bezárások is jöhetnek? A szakma választ vár az új hatóságtól
Az új ellenőrzési rendszer létrehozását több piaci szereplő is támogatja, ugyanakkor komoly kérdések merültek fel a hatóság pontos jogköreivel kapcsolatban. A szakmai egyeztetésen az intézmények esetleges bezárásának lehetősége is felmerült, bár egyelőre nem ismert, hogy a hatóság pontosan milyen intézkedésekre lesz jogosult.
- Potyó Krisztián, az RMC Clinics igazgatója és ügyvezetője szerint alapvető fontosságú, hogy minden magánegészségügyi intézmény világos szabályok szerint működjön. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy az új hivatal elsősorban ellenőrző és minősítő szerepet kap-e, vagy szigorú szankciókat is alkalmazhat.
- Novák Katalin, az Aranyklinika képviselője üdvözölte az egységes felügyeleti szerv létrehozásának tervét, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az új rendszer bevezetésekor nem a büntetésnek kellene elsőbbséget élveznie. Fontosnak nevezte azt is, hogy a változtatások ne járjanak indokolatlan adminisztratív terhekkel.
- Moravcsik Bence Balázs, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika képviselője szerint különösen lényeges lesz, hogy milyen mérőszámok alapján értékelik majd a szolgáltatókat.
- Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezetője és tulajdonosa arról számolt be, hogy részt vett a minisztériummal folytatott egyeztetéseken. Elmondása szerint a tervezett hatóság szektorsemlegesen működne, a magánegészségügyben pedig elsősorban az egyértelmű működési szabályok kialakítása lenne a cél.
Egyre többen mennek magánkórházba, de élesedik a verseny
Miközben a szabályozási környezet átalakulása körvonalazódik, a magánegészségügyi piac szereplői egyre erősebb versennyel szembesülnek.
- Lancz Róbert, a Doktor24 elnök-tulajdonosa arról számolt be, hogy vállalatuk járóbeteg-ellátásában 17–18 százalékkal nőtt a betegforgalom az előző évhez képest. Tapasztalataik szerint Budapesten dinamikusabb a növekedés, mint vidéken.
- Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a piac egyre összetettebbé válik, mivel folyamatosan új szereplők jelennek meg. Véleménye szerint a magánszolgáltatók számára különösen fontos lenne a kiszámítható szabályozási környezet.
A szakértők hangsúlyozták, hogy a magánegészségügy az állami ellátórendszer mellett is fontos szerepet tölt be, hiszen bizonyos terheket átvállalhat tőle.
A konferencián a digitális jelenlét jelentősége is előkerült. A páciensek ugyanis egyre gyakrabban az interneten tájékozódnak, mielőtt orvost vagy intézményt választanának, így a hiteles kommunikáció és az átlátható működés is versenyelőnyt jelenthet.
Az új hatóság létrehozásával kapcsolatban azonban továbbra is számos kérdés megválaszolatlan. Egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen ellenőrzési rendszer lép életbe, milyen szankciókat alkalmazhatnak a szabálytalanságok esetén, és mindez hogyan befolyásolja majd a magánellátást igénybe vevő betegek helyzetét.