Újabb értékes nemzeti vagyont akar külföldi kézre játszani Magyar Péter kormánya – tudatta Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága nevében, közleményben. A Fidesz sajtófőnöke arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: kormánya véget vet a magyar koncessziós autópálya-rendszernek.

Orbán Viktor titkársága: Külföldieknek játszanák át a magyar autópályákat.

Fotó: Löffler Péter / MW

A magyar autópályák miatt támadják a Tisza-kormányt

A közlemény szerint a külföldi vállalatokat elsősorban a nyereség kivitele vezérli, ezért a tervezett változtatás nem szolgálná a magyar autósok, családok és fuvarozók érdekeit.

Emlékeztettek, hogy a korábbi kormány által létrehozott koncessziós rendszerben korábban nem látott hálózatfejlesztés valósult meg a magyar autópályákon.

Felszólították a Tisza-kormányt, hogy a külföldi vállalatok érdekei helyett a magyar emberek szempontjait helyezze előtérbe, és ne „herdálja el a nemzeti vagyont”.