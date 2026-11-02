Magyar Péter elveszi Schmitt Pál, Novák Katalin és Sulyok Tamás juttatását is

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Megszűnik a volt köztársasági elnökök több mint 70 milliós, különböző alapítványoknak szabadon szétosztható kerete – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt. Hamarosan benyújtják azt a törvényjavaslatot is, amely rögzíti, hogy aki nem töltötte ki az elnöki mandátumát, az nem kap élete végéig elnöki juttatásokat.
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Megszűnik a volt köztársasági elnökök több tíz milliós, különböző alapítványoknak szabadon szétosztható kerete – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott: a jövő évi költségvetésben „ki fogják söpörni a régi rendszer utolsó kiváltságait is.” Jelezte azt is: hamarosan benyújtják azt a törvényjavaslatot is, amely rögzíti, hogy aki nem töltötte ki az elnöki mandátumát, az nem kap élete végéig elnöki juttatásokat a magyar emberek pénzéből.

Magyar Péter bejelentette: megszűnik a korábbi államfők által kiosztható, 73 millió Ft-os keret
Magyar Péter bejelentette: megszűnik a korábbi államfők által kiosztható, 73 millió Ft-os keret – Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter ismét „nem hinném” kommenttel jelezte, hogy ez lesz

Mint arról az Origo beszámolt, alig került az Országgyűlés elé a Tisza-kormány első költségvetési tervezete, Magyar Péter máris annak egyik lehetséges módosításáról beszélt. A 2027-es költségvetést Kármán András pénzügyminiszter pénteken késő este nyújtotta be, a miniszterelnök azonban szombaton, kevesebb mint 15 órával később már kétségbe vonta az egyik rendelkezés fennmaradását.

A Telex arról számolt be, hogy a Tisza-kormány a jövő évi költségvetésben is megtartaná a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Ebből az összegből a korábbi államfők az általuk kiválasztott szervezeteket és közcélú kezdeményezéseket támogathatják.

A lap Facebook-bejegyzése alatt azonban váratlanul maga Magyar Péter jelent meg, aki a következő kommentet írta:

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet...egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.


 

 

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