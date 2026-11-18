Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be a kormány döntését. A miniszterelnök bejegyzése szerint a megszüntetni kívánt autópálya-koncesszió értéke 23 ezer milliárd forint.

Magyar Péter. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter bejelentése: megszüntetik az autópálya-koncessziót

„Döntött a kormány: megszüntetjük a 35 éves, 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót” – közölte Magyar Péter.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a kormány visszaveszi Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését. A rövid bejegyzésben a döntés végrehajtásának részleteiről és időpontjáról nem közölt további információkat.