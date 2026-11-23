A Tisza Párt parlamenti frakciójának belső konfliktusai és a helyi szervezetek működési nehézségei is napirendre kerülhettek a múlt heti kihelyezett frakcióülésen – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Magyar Péter véget vetne a „különutas” politizálásnak, és azt is elvárhatja képviselőitől, hogy a párton belüli nézeteltéréseket ne vigyék a nyilvánosság elé. A tanácskozáson emellett a Tisza-szigetekkel való szorosabb együttműködésre is felszólíthatták a politikusokat.

Magyar Péter véget vetne a tiszás kibeszélésnek, az elégedetlen aktivisták is problémákat okozhatnak (Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter elhallgattatná a belső vitákat?

A portál úgy értesült, hogy a miniszterelnök a frakcióülésen egyértelművé tehette: nem kíván további teret engedni a párton belüli érdekcsoportok önálló politikai kezdeményezéseinek. Magyar Péter a képviselőktől egységes fellépést várhat el, és a belső konfliktusok nyilvánosságra kerülését is megakadályozná.

A lap szerint a politikusokat arra is figyelmeztethették, hogy a jövőben ne nyilatkozzanak a sajtónak a frakción belüli nézeteltérésekről. Mindez azért is lehet jelentős, mert az elmúlt hónapokban több beszámoló jelent meg a Tisza vezetésén belüli érdekellentétekről.

Két meghatározó politikai kör is kialakulhatott a pártban: