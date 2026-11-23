A Tisza Párt parlamenti frakciójának belső konfliktusai és a helyi szervezetek működési nehézségei is napirendre kerülhettek a múlt heti kihelyezett frakcióülésen – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Magyar Péter véget vetne a „különutas” politizálásnak, és azt is elvárhatja képviselőitől, hogy a párton belüli nézeteltéréseket ne vigyék a nyilvánosság elé. A tanácskozáson emellett a Tisza-szigetekkel való szorosabb együttműködésre is felszólíthatták a politikusokat.
Magyar Péter elhallgattatná a belső vitákat?
A portál úgy értesült, hogy a miniszterelnök a frakcióülésen egyértelművé tehette: nem kíván további teret engedni a párton belüli érdekcsoportok önálló politikai kezdeményezéseinek. Magyar Péter a képviselőktől egységes fellépést várhat el, és a belső konfliktusok nyilvánosságra kerülését is megakadályozná.
A lap szerint a politikusokat arra is figyelmeztethették, hogy a jövőben ne nyilatkozzanak a sajtónak a frakción belüli nézeteltérésekről. Mindez azért is lehet jelentős, mert az elmúlt hónapokban több beszámoló jelent meg a Tisza vezetésén belüli érdekellentétekről.
Két meghatározó politikai kör is kialakulhatott a pártban:
- Az egyik Magyar Péterhez és Radnai Márkhoz kötődhet.
- A másik Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter körül szerveződhetett
Ruff Bálint is részt vehetett a múlt heti tanácskozáson. A politikushoz kötött érdekcsoport szerepe korábban a legfőbb ügyész személye körüli viták kapcsán is felmerült, a Tisza vezetésében feltételezett hatalmi küzdelmekről pedig már hónapok óta keringenek hírek.
Fogyatkozó aktivisták, elégedetlen Tisza-szigetek: a helyi szervezeteket is rendbe tennék
A beszámoló szerint a frakcióülés másik fontos témája a Tisza-szigetek helyzete lehetett.
A képviselőknek a jövőben aktívabban kellene részt venniük a helyi közösségek munkájában, és szorosabb kapcsolatot kellene kialakítaniuk az aktivistákkal.
A feladat hátterében a helyi hálózatban tapasztalható nehézségek állhatnak: a választási kampányban részt vevő önkéntesek egy része a hírek szerint úgy érzi, hogy a győzelem után a pártvezetés háttérbe szorította őket. Többen a megfelelő tájékoztatás és a központtal való kapcsolattartás hiányát is kifogásolták.
Szeptemberben például négy nógrádi Tisza-sziget nyilvánosan szembefordult a pártvezetés egyik személyi döntésével, az Unger-ügy pedig további feszültségeket okozott a helyi szervezetek és a központ között.
Augusztusban a Tisza-szigetek országos találkozója is figyelmet kapott, miután a rendezvényről kizárták a sajtó képviselőit.
A képviselők fokozott bevonása arra utalhat, hogy Magyar Péter a parlamenti frakció és a helyi aktivistahálózat felett egyaránt szorosabb központi irányítást szeretne kialakítani.
A pártvezetés előtt így kettős feladat állhat: rendezni a belső nézeteltéréseket, miközben megpróbálja megőrizni a kampányban meghatározó szerepet játszó helyi közösségek támogatását.