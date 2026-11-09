Magyar Péter Berlinben: Európa képes lehet megakadályozni egy újabb világháborút

Magyar Péter a Brandenburgi kapu közelében felidézte Magyarország szerepét a berlini fal leomlásához vezető eseményekben. Emlékeztetett a páneurópai piknikre, a magyar határ 1989-es megnyitására, valamint Helmut Kohl szavaira, amelyek szerint Magyarország ütötte ki az első téglát a falból.

„Ébredj, Európa!” – Magyar Péter sorsfordító változásokat sürgetett Berlinben. Fotó: Hatlaczki Balazs

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Európa újabb történelmi fordulóponthoz érkezett. A nagyhatalmi versengés, a háborúk, a technológiai és energetikai függőség, valamint a társadalmi, gazdasági és demográfiai problémák egyszerre gyengítik a kontinenst.

Magyar Péter szerint Európának vissza kell térnie az emberekhez

Beszédében három politikai magatartást különített el: a polgároktól eltávolodott régi elitet, a félelmekből és haragból építkező hamis rendszerellenességet, valamint a széles társadalmi többségre támaszkodó demokratikus rendszerkritikát. Közölte, Magyarország ez utóbbi utat választotta.

Magyar Péter szerint Európának megfizethetőbb és biztonságosabb energiára, saját technológiákra, erősebb védelmi képességekre, kevesebb bürokráciára és versenyképesebb gazdaságra van szüksége. A klímaváltozás miatt a vízkészletek megőrzését is stratégiai prioritássá tenné.

A migrációval kapcsolatban működőképes visszaküldési rendszert és az uniós jogszabályok felülvizsgálatát sürgette. Elfogadhatatlannak nevezte a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot, és közölte: a kormány az Európai Bizottsággal jogi megoldást keres annak megszüntetésére úgy, hogy a déli határ védelme ne gyengüljön.

A miniszterelnök beszédét azzal zárta, hogy az európai politikusoknak ismét meg kell hallgatniuk az embereket, ki kell érdemelniük a bizalmukat, és vissza kell adniuk Európa történelmi szerepét a béke megőrzésében.