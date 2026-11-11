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Berlin és a Fidesz satujába szorult Magyar Péter

22 perce
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Két dolog derült ki Berlinben. Németország világossá tette, hogy orosz gáz helyett tőle kell vásárolni LNG-t - egyelőre nem ismert áron. A nyugat-európai országok energiapolitikáját ismerve ez nem sok jót jelent a magyar háztartásoknak és vállalkozásoknak, hiszen ott jelentősen magasabbak az energiaárak. Ezenkívül Merz világossá tette, hogy Magyarország nem kaphat mentességet Ukrajna pénzügyi támogatása alól – közölte Orbán Viktor titkársága.
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magyarországorbán viktorberlin

Míg a cseh és a szlovák miniszterelnök visszautasította a német kancellár zsarolását, Magyar Péter kitért az egyenes válasz elől – írta közleményében a volt kormányfő titkársága.

Orbán Viktor titkársága üzent Magyar Péter berlini tárgyalásáról A képen: Magyar Péter és Friedrich Merz Fotó: KAY NIETFELD / DPA
Orbán Viktor titkársága üzent Magyar Péter berlini tárgyalásáról A képen: Magyar Péter és Friedrich Merz Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A Tisza-kormánynak elődje, a nemzeti kormány álláspontját kellene követnie, mert ez szolgálja Magyarország érdekeit. A magyar kormánynak vissza kell szereznie a határok védelme miatt rá kirótt egymilliárd eurónyi uniós bírságot. 

– hangsúlyozta a közlemény, kiemelve: „A Tisza-kormány nem érheti be kevesebbel, mint hogy az EU megfizeti Magyarországnak az uniós külső határok védelmére fordított teljes összeget, több, mint 2,5 milliárd eurót.” 

Magyarországnak vissza kell szereznie - a Tisza szerint már elveszett - több mint 2 milliárd euró kohéziós forrást is! Berlin parancsait vakon követő, Brüsszelt kiszolgáló újkommunista kormány helyett a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, a külügyekben is szuverén politikai vezetésre van szükség Magyarországon! 

– fogalmazott Havasi Bertalan, a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője.

Amint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnökBerlinben tárgyalt a német kancellárral. A találkozó utáni sajtótájékoztatón kínos jelenet is lejátszódott, amikor Magyar Péter hosszúra nyúlt beszéde közben Friedrich Merz a kezével jelezte, hogy ideje lenne befejezni a felszólalást. 

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