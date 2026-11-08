Előkerült a férfi, aki borral öntötte le Magyar Pétert: ezt üzente a miniszterelnöknek

Magyar Péter - a feladó nevét olvashatatlanná téve - közzétette a levelet, amelyből kiderül, szeptember 19-én történt az incidens: a levél írója egy pohár borral öntötte le az emberekkel beszélgető kormányfőt.

Levelet kapott Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Levelet kapott Magyar Péter

A levélben a férfi azt írta, bocsánatkérése akkor elmaradt, de a történteket utólag mérlegelve belátja, hogy cselekedete nem volt méltó sem emberileg, sem a közéletben egymással szemben tanúsítandó alapvető tisztelet követelményéhez.

A férfi bocsánatot kérve közölte: meggyőződése, hogy a véleménykülönbségnek, illetve az abból fakadó indulatoknak "kizárólag a kulturált és tiszteletteljes véleménynyilvánítás keretei között van helyük".

A korábbi híradások szerint a kormányfőt egy 53 éves férfi, egy dunántúli vállalkozó locsolta le borral. A Szekszárdi Rendőrkapitányság előállította a férfit tettleges becsületsértés gyanújával - írja az MTI.

Feltörnék a betont, új parkokat alakítanának ki, valamint több árnyékot teremtenének a magyar városokban. Magyar Péter közel 58 milliárd forintos országfásítási és települészöldítési program részleteit ismertette a Facebook-bejegyzésében.