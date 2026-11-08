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levél

Előkerült a férfi, aki borral öntötte le Magyar Pétert: ezt üzente a miniszterelnöknek

21 órája
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Levélben kért bocsánatot az a férfi, aki szeptemberben a Szekszárdi Szüreti Napokon borral öntötte le a miniszterelnököt. Ezt Magyar Péter vasárnap közölte a Facebook-oldalán, jelezve azt is, az ügyet lezártnak tekinti, és nem indít eljárást.
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levélbocsánatkérésMagyar Péter

Magyar Péter - a feladó nevét olvashatatlanná téve - közzétette a levelet, amelyből kiderül, szeptember 19-én történt az incidens: a levél írója egy pohár borral öntötte le az emberekkel beszélgető kormányfőt.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.10.19. Magyar Péter, MagyarPéter
Levelet kapott Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Levelet kapott Magyar Péter

A levélben a férfi azt írta, bocsánatkérése akkor elmaradt, de a történteket utólag mérlegelve belátja, hogy cselekedete nem volt méltó sem emberileg, sem a közéletben egymással szemben tanúsítandó alapvető tisztelet követelményéhez.

A férfi bocsánatot kérve közölte: meggyőződése, hogy a véleménykülönbségnek, illetve az abból fakadó indulatoknak "kizárólag a kulturált és tiszteletteljes véleménynyilvánítás keretei között van helyük".

A korábbi híradások szerint a kormányfőt egy 53 éves férfi, egy dunántúli vállalkozó locsolta le borral. A Szekszárdi Rendőrkapitányság előállította a férfit tettleges becsületsértés gyanújával - írja az MTI.

Feltörnék a betont, új parkokat alakítanának ki, valamint több árnyékot teremtenének a magyar városokban. Magyar Péter közel 58 milliárd forintos országfásítási és települészöldítési program részleteit ismertette a Facebook-bejegyzésében.

 

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