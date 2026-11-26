Hosszú, nehéz és időnként heves tárgyalásokra számít a csütörtökön kezdődő brüsszeli uniós csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, Donald Tuskkal és a Visegrádi Négyekkel együtt állnak ki a közép-európai országok érdekeiért.
„Lengyel, magyar két jó barát” – ezzel kezdte bejegyzését Magyar Péter, amelyben a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és a visegrádi országokkal való közös fellépésről írt. A tárgyalások előtt egy tréfás megjegyzést is tett: „Kávézni szigorúan csak a teremben fogok”.
Magyar Pétert a röplabdáról is kérdezték
A miniszterelnök a bejegyzés végén megemlítette, hogy sokan kérdezték tőle, hozott-e röplabdát Brüsszelbe. Hozzátette, hogy a beregszászi barátságos meccs képei szerinte bejárták a világot.