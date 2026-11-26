„Lengyel, magyar két jó barát” – ezzel kezdte bejegyzését Magyar Péter, amelyben a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és a visegrádi országokkal való közös fellépésről írt. A tárgyalások előtt egy tréfás megjegyzést is tett: „Kávézni szigorúan csak a teremben fogok”.

Magyar Péter kemény vitákra számít Brüsszelben.

Magyar Pétert a röplabdáról is kérdezték

A miniszterelnök a bejegyzés végén megemlítette, hogy sokan kérdezték tőle, hozott-e röplabdát Brüsszelbe. Hozzátette, hogy a beregszászi barátságos meccs képei szerinte bejárták a világot.