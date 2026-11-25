Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy különleges ajándékot kapott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az ungvári látogatása során. Az ajándék egy 1942 augusztusában megjelent kárpátaljai hetilap, Az Őslakó egy példánya volt.

Magyar Péter különleges családi ajándékot kapott Zelenszkijtől Ungváron Forrás: Magyar Péter / Facebook

A lapban annak idején arról számoltak be, hogy a miniszterelnök dédnagyapja, Erőss Lajos munkába állt Oroszvég főjegyzőjeként. Oroszvég akkor Munkácshoz tartozott.

Magyar Péter bejegyzésében felidézte, hogy korábban többször is beszélt családja kárpátaljai kötődéséről. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen személyes ajándéknak különös jelentősége van a diplomáciai protokollban is.

Magyar műalkotásokat ajándékozott az ukrán elnöknek

A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy ő maga milyen ajándékokkal készült az ukrán elnök számára.

A magyar nép nevében Kopriva Attila kárpátaljai magyar festőnek a munkácsi várat ábrázoló festményét adta át Zelenszkijnek. Emellett Magyar Árpád István kijevi festőművész, restaurátor és kutató könyvét is ajándékozta az ukrán államfőnek.

A kötet címe: A Magyarok Kijevben: a IX. századtól napjainkig – Fejezetek a magyar–ukrán kapcsolatok történetéből.