Magyar Péter Facebook-hétvégéje: több kommentszekcióban is feltűnt a miniszterelnök

„Az Abszurdminisztérium” – ezzel a címmel jelent meg egy cikk november elsején a KözTér Youtube-csatorna honlapján, amely arról szól, milyen nehézségekkel küzd Gajdos László élő környezetért felelős minisztériuma. Az írás egy részét a KözTér vezetője, Kurucz Dániel is megosztotta közösségi oldalán. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet arra, hogy alig volt fent öt perce a poszt, a miniszterelnök már meg is jelent a komentmezőben.

Magyar Péter ismét kommentcsatába keveredett a Facebookon (Forrás: képernyőkép)

Magyar Péter állította: az idézett cikkben semmi sem igaz, és azzal érvelt, hogy Orbán Viktor kormányában bezzeg nem volt környezetvédelmi minisztérium. A kormányfő Kuruczot fideszes propagandistának nevezte, és azt állította, hogy emiatt nem ír igazat. Emellett azt is megkérdezte tőle, meddig tartja el a V-Híd. Kurucz Dániel sem maradt adós a válasszal: arra emlékeztette Magyar Pétert, hogy korábban éppen ő szeretett volna Mészáros Lőrincnek dolgozni, és azért sértődött meg rá, mert nem léptette elő.

Már szombaton is összevitatkoztak

A mostani kommentváltásnak már tegnap is volt előzménye: Magyar Péter akkor is Kurucz Dániel közösségi oldalán szólt hozzá egy bejegyzéshez. A vita ezúttal a Jólvanezígyen megjelent videóriport körül alakult ki. Kurucz nárcisztikusnak és dilettánsnak nevezte a miniszterelnököt, aki azzal vágott vissza, hogy a szerző korábban másfél éven keresztül könyörgött neki egy interjúért, amely végül nem valósult meg. Kurucz állítása szerint Magyar Péter később mozgósította a csapatát is, hogy a hozzászólása alatt ne a nevető reakciók kerüljenek többségbe.

Végül Kurucz ismét interjúra hívta Magyart a KözTérre, a miniszterelnök azonban egyelőre nem reagált a felvetésre. Magyar Péter a hétvégén más online felületeken is aktív volt a kommentmezőkben, miután szombaton az Országgyűlés elé került a 2027-es költségvetési tervezet. Nem sokkal korábban Szondi Vanda videója alatt is megjelent, amelyben a kormányszóvivő arról beszélt, hogy 2027-től emelik az ápolási díjakat.

A miniszterelnök Szondi Vanda videója alatt is megjelent, felháborodva a nevető fejes reakciókon (Forrás: Képernyőkép)

A kormány Facebook-oldalát ellepték a nevető fejes reakciók, ami miatt a miniszterelnök a kommentmezőben feltette a kérdést: „Ez a botokon és a trollokon kívül vajon kinek vicces?”A Telex egyik cikke alatt is hozzászólt, ezúttal a költségvetés kapcsán. Bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy január 1-jéig még sok minden változhat a tervezetben, így akár a volt köztársasági elnökök jótékonysági keretének megvonása is napirendre kerülhet.