Varga Judit vallomása után feljelentették Magyar Pétert

A feljelentésről Czunyiné Bertalan Judit, a Fideszhez kötődő Védvonal vezetője tájékoztatta pénteken az MTI-t. Fontos hangsúlyozni, hogy a közleményben szereplő állítások egyelőre a feljelentő álláspontját tükrözik, Magyar Péter büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.

Zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt jelentették fel Magyar Pétert.

Fotó: Mirkó István

Varga Judit nyilatkozataira épül a Magyar Péter elleni feljelentés

A közlemény szerint a beadvány Varga Judit volt igazságügyi miniszternek az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága előtt tett nyilatkozataira, továbbá sajtóhírekre és más, rendelkezésre álló adatokra épül.

A feljelentés azt állítja, hogy Magyar Péter 2023 januárjában, közös otthonukban Varga Judit tudta és beleegyezése nélkül készített hangfelvételt. A beadvány szerint ezt 2024 márciusáig nyomásgyakorlásra használhatta: állítólag azzal fenyegette akkori feleségét, hogy feljelenti, börtönbe juttatja, illetve tönkreteszi, ha folytatja a válást, vagy számára kedvezőtlen vagyoni és gyermekelhelyezési feltételekhez ragaszkodik.

A Fidesz közleménye szerint a fenyegetések hatására Varga Judit elhalasztotta a válást, illetve számára kedvezőtlen feltételeket fogadott el. A feljelentő álláspontja alapján ez vagyoni hátrányt okozhatott, a hosszabb időn át tartó nyomásgyakorlás pedig felvetheti a kapcsolati erőszak gyanúját.

Ékes Ilona azt kérte a Központi Nyomozó Főügyészségtől, hogy rendeljen el nyomozást, szerezze be az ügyhöz kapcsolódó iratokat és bizonyítékokat, valamint vizsgálja meg a hangfelvétel elkészítésének körülményeit, esetleges manipuláltságát és az állítólagos személyiségi jogi sérelmeket.