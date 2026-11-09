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„Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik”

Magyar Péter

Magyar Péter rövidesen kamerák elé áll

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Megemlékezéssel és a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülésének második hete hétfőn. Magyar Péter várhatóan 13 órakor mondja el beszédét.
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Magyar Péterországgyűlésparlamentminiszterelnök

A parlament honlapján olvasható napirend szerint a hétfői ülés 13 órakor kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a felszólalások sora, majd kérdések is elhangzanak, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

Magyar Péter is felszólal az Országgyűlés ülésén
Magyar Péter is felszólal az Országgyűlés ülésén
Fotó: Hatlaczki Balázs

A képviselők a miniszterelnök felszólalása előtt megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról. Az Országgyűlés 2017-ben nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává, mivel a parlament 2009-ben ezen a napon fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt.

 

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