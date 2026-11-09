Magyar Péter rövidesen kamerák elé áll

A parlament honlapján olvasható napirend szerint a hétfői ülés 13 órakor kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a felszólalások sora, majd kérdések is elhangzanak, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

Magyar Péter is felszólal az Országgyűlés ülésén

Fotó: Hatlaczki Balázs

A képviselők a miniszterelnök felszólalása előtt megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról. Az Országgyűlés 2017-ben nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává, mivel a parlament 2009-ben ezen a napon fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt.