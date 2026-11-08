Magyar Péter egy Forddal építené tovább személyes kultuszát

A Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel Nagy Ervin a rendszerváltás egyik ikonikus résztvevőjét, a Ricsi nevű Ford Transitot – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint nem túlzás, ha az újkori magyar történelem egyik szimbólumának tekintik a platós kisteherautót, amely megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.

Ricsi 2024 április 6. óta velünk van, akkor nyerte el a mostani kinézetét, és hű társként többször is bejárta velünk az országot. Ott volt velünk a legfontosabb pillanatokban és még a Kárpátokon túlra is eljutott, amikor a lebombázott kijevi gyerekkórházhoz vittünk adományokat

– fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter a tiszás kampányszínpadként használt Ford előtt pózol

Fotó: Facebook

Az állandó kiállítás nélküli, félig hajléktalan múzeum válaszolt Magyar Péternek

A miniszterelnök bejegyzését követően nem kellett sokat várni, a megszólított múzeum a Facebook-kormányzáshoz igazodva kommentben válaszolt a felajánlásra.

Köszönjük a megtisztelő felajánlást! Várjuk mihamarabb a Közlekedési Múzeumban!

– kommentelt az intézmény, amelynek jelenleg nincs állandó múzeumi elhelyezése. A Közlekedési Múzeum jövőbeni épületében, az Északi Járműjavítóban időszakos, úgynevezett pop up kiállítások vannak, a gyűjtemény nagy része raktárakban van.

Szégyenteljes viselkedés a platón

A jármű Nagy Ervin színművész tulajdonában van, a teherautó 2024. április 6-án nyerte el mai megjelenését. A Tisza Párt tavaszi és azt követő országjárásai során a kisteherautó állandó kellékké vált. Magyar Péter és a párt felszólalói a legtöbb vidéki helyszínen és kisebb településen konkrétan a Transit platójára állva tartották meg beszédeiket, mivel a járművet mobililszínpadként használták. A 2024. májusában a Transit platójáról esett neki Magyar Péter Putnokon a templomból távozó hívekre egy által sérelmezett kijelentés miatt, a plébánost kereste, és akkor is folytatta a gyalázkodást, amikor a polgármester elhaladt és csak a hívők voltak az utcán.