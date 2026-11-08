Magyar Péter nem bírta tovább, visszaszólt a múzeumba szánt kampányautó kritikusainak

Újabb kommentháborúba keveredett Magyar Péter, ezúttal a Tisza Párt múzeumba szánt kampányautója miatt. A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Nagy Ervin a Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel a Ricsi névre keresztelt Ford Transitot, amelyet egyenesen az újkori magyar történelem egyik szimbólumának nevezett. A bejelentés számos gúnyos reakciót váltott ki, Ceglédi Zoltán politikai elemző kritikáját pedig maga a kormányfő sem hagyta szó nélkül.

Magyar Péter a Facebookon szólt vissza Ceglédi Zoltánnak, miután a politikai elemző kifigurázta a kampányautó múzeumi felajánlását (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter személyesen üzent a kampányautó felajánlását kifigurázó elemzőnek

Ceglédi Zoltán Facebook-bejegyzésében különösen visszásnak nevezte, hogy a miniszterelnök saját kampányautóját történelmi jelentőségűnek tartja, miközben azt éppen Nagy Ervin, a kultúráért felelős államtitkár ajánlja fel egy állami múzeumnak. A kritika láthatóan Magyar Péter figyelmét sem kerülte el, aki személyesen jelent meg az elemző bejegyzése alatt, és egy korábbi, 2024-es jóslatát idézte fel.

„Ceglédi 2024 március: »Magyar Péter fél év múlva már csak egy rettenetesen cringe emlék lesz, akit ejtenek, de ő még mindig itt lesz.« Vergődj tovább”

– írta egy nevető emojival kiegészítve.

Ceglédi Zoltán azonban nem hagyta annyiban a beszólást, és három pontban válaszolt a kormányfőnek. Először emlékeztette Magyart arra, hogy 2024-ben még azt állította, nem készül politikusnak, és pártot sem alapít. A politikai elemző azt is elismerte, hogy korábban alábecsülte, hány szavazatot képes megszerezni a Tisza Párt vezetője. A harmadik pontban viszont már a miniszterelnök jelenlegi viselkedését tette szóvá.

Azon viszont ma is folyamatosan meglepődök, hogy mennyire nem érted még mindig, hogy MINISZTERELNÖK vagy, nem influenszer. Egy országot bíztak rád, erre azt lesed, mit kommentelelek vasárnap mackónadrágban. Igen, ez továbbra is krindzs”

– vágott vissza Ceglédi.

Miközben Magyar Péter az ország vezetőjeként a kormányzati feladatokért felel, vasárnap arra is jutott ideje, hogy egy kampányautóról szóló kritikus bejegyzés alatt üzenjen vissza. Ceglédi Zoltán szerint éppen ez mutatja, hogy a kormányfő még mindig nem tudott elszakadni korábbi influenszerszerepétől.