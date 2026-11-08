„Inkább a Terror Házában lenne a helye” – éles kritikák zúdultak Magyar Péterre a múzeumba szánt kampányautója miatt

Úgy tűnik, alig több mint két és fél év is elegendő lehet ahhoz, hogy egy kampányautóból történelmi ereklye váljon – legalábbis Magyar Péter szerint. A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel a Ricsi névre keresztelt Ford Transitot, amelyet egyenesen az újkori magyar történelem egyik szimbólumának nevezett. A bejelentés azonban nem várt reakciókat szült: politikusok, elemzők és kommentelők is egymást túllicitálva reagáltak a különös múzeumi felajánlásra.

A miniszterelnök történelmi szimbólumnak nevezte a kampányautót, amelynek múzeumi felajánlása gúnyos reakciók sorát váltotta ki (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter kampányautója máris történelmi ereklye lenne?

A piros-fehér-zöld Ford Transit 2024 áprilisa óta kíséri a Tisza Párt országjárásait, és több alkalommal mozgó színpadként is szolgált. Magyar Péter szerint az autó megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.

Ceglédi Zoltán politikai elemző nem rejtette véka alá a véleményét. Azt kifogásolta, hogy a miniszterelnök máris történelmi jelentőségűnek tekinti saját kampányának egyik kellékét.

Az »újkori magyar történelem egyik szimbóluma«?! Hol élünk”

– tette fel a kérdést, majd arra is kíváncsi volt, mit szólnak mindehhez a múzeumi szakemberek és történészek. Különösen visszásnak nevezte, hogy a kultúráért felelős államtitkár a saját autóját ajánlja fel a kulturális intézménynek.

Pócs János fideszes képviselő sem hagyta ki a lehetőséget: azt javasolta, hogy Magyar Péter a Ford után egy másik, korábban sokat emlegetett ruhadarabjától is váljon meg.

Javaslom, hogy az ikonikus ötkeres nadrágját a Belügyminisztériumnak ajánlja fel”

– írta a politikus.

Hont András újságíró eközben egy egészen másfajta közlekedéstörténeti emlékművel állt elő.

Ha már közlekedés, és ha már az újkori magyar történelem szimbóluma, akkor én az »Ismeretlen, két állomás közt a pusztában lerohadt vonat« emlékművét javaslom elhelyezni a múzeumban”

– fogalmazott.

Dömötör Csaba is ironikusan reagált a felajánlásra. A fideszes politikus szerint már az is nehezen hihető, hogy a Tisza vezetői valóban múzeumi értéknek tekintik a kampányautójukat. Azt javasolta, hogy ha mégis kiállítják a járművet, akkor Rákosi Mátyás autója mellé kerüljön. Hozzátette, a kormány tagjainak inkább azzal kellene foglalkozniuk, amire felhatalmazást kaptak: a kormányzással.