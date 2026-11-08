„Inkább a Terror Házában lenne a helye” – éles kritikák zúdultak Magyar Péterre a múzeumba szánt kampányautója miatt

Úgy tűnik, alig több mint két és fél év is elegendő lehet ahhoz, hogy egy kampányautóból történelmi ereklye váljon – legalábbis Magyar Péter szerint. A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel a Ricsi névre keresztelt Ford Transitot, amelyet egyenesen az újkori magyar történelem egyik szimbólumának nevezett. A bejelentés azonban nem várt reakciókat szült: politikusok, elemzők és kommentelők is egymást túllicitálva reagáltak a különös múzeumi felajánlásra.
Magyar Péter kampányautója máris történelmi ereklye lenne?
A piros-fehér-zöld Ford Transit 2024 áprilisa óta kíséri a Tisza Párt országjárásait, és több alkalommal mozgó színpadként is szolgált. Magyar Péter szerint az autó megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.
Ceglédi Zoltán politikai elemző nem rejtette véka alá a véleményét. Azt kifogásolta, hogy a miniszterelnök máris történelmi jelentőségűnek tekinti saját kampányának egyik kellékét.
Az »újkori magyar történelem egyik szimbóluma«?! Hol élünk”
– tette fel a kérdést, majd arra is kíváncsi volt, mit szólnak mindehhez a múzeumi szakemberek és történészek. Különösen visszásnak nevezte, hogy a kultúráért felelős államtitkár a saját autóját ajánlja fel a kulturális intézménynek.
Pócs János fideszes képviselő sem hagyta ki a lehetőséget: azt javasolta, hogy Magyar Péter a Ford után egy másik, korábban sokat emlegetett ruhadarabjától is váljon meg.
Javaslom, hogy az ikonikus ötkeres nadrágját a Belügyminisztériumnak ajánlja fel”
– írta a politikus.
Hont András újságíró eközben egy egészen másfajta közlekedéstörténeti emlékművel állt elő.
Ha már közlekedés, és ha már az újkori magyar történelem szimbóluma, akkor én az »Ismeretlen, két állomás közt a pusztában lerohadt vonat« emlékművét javaslom elhelyezni a múzeumban”
– fogalmazott.
Dömötör Csaba is ironikusan reagált a felajánlásra. A fideszes politikus szerint már az is nehezen hihető, hogy a Tisza vezetői valóban múzeumi értéknek tekintik a kampányautójukat. Azt javasolta, hogy ha mégis kiállítják a járművet, akkor Rákosi Mátyás autója mellé kerüljön. Hozzátette, a kormány tagjainak inkább azzal kellene foglalkozniuk, amire felhatalmazást kaptak: a kormányzással.
„Mi jön még? Szobor a Hősök terére?”
Magyar Péter bejegyzése alatt sem maradtak el az ironikus hozzászólások. Többen már azt találgatták, milyen további tárgyak követelhetnének helyet a nemzeti közgyűjteményekben, ha egy alig néhány éve használt kampányautó is történelmi jelentőséget kap.
Ez rémisztő. Mi jön még? Szobor a Hősök terére?”
– kérdezte egy kommentelő.
Másvalaki a Ford egyik korábbi, putnoki szereplését idézte fel, amikor Magyar Péter a jármű platójáról került konfliktusba a templomból távozó hívekkel.
Jah, igen... ennek a platójáról gyaláztad a templomból kijövő híveket”
– írta, majd azt is megkérdezte, mikor ajánlja fel a miniszterelnök a korábban elhíresült nadrágját a Néprajzi Múzeumnak.
Egy másik hozzászóló valóságos képzeletbeli múzeumi gyűjteményt állított össze a Tisza-kormány szereplőihez kötődő tárgyakból.
A felsorolásban Magyar Péter nadrágszíjától és az egykori feleségével készült hangfelvételt tartalmazó pendrive-tól kezdve Ruff Bálint és Gyurcsány Ferenc közös fényképén át Lannert Judit esernyőjéig számos politikai emlék szerepelt. A kommentelő más kormánypárti szereplőket és vitatott ügyeiket is beemelte a szatirikus gyűjteménybe.
Akadt azonban olyan is, aki nem elsősorban viccet látott a felajánlásban.
Számomra ez az autó a be nem tartott ígérek szimbóluma”
– fogalmazott egy hozzászóló.
Egy másik kommentelő szerint a Fordnak legfeljebb száz év múlva lehet muzeális értéke, akkor is inkább a Terror Háza Múzeumban tudná elképzelni.
Mások az állami kulturális intézmények politikai célú felhasználását kifogásolták.
Na ezt légyszi tényleg ne! Állami intézményeket ne használjunk már pártpolitikai és személyes kultusz építésre!”
– írta egy felháborodott hozzászóló.
A bejelentés körül kialakult vita így már jóval túlmutat Ricsi nyugdíjazásán. Miközben Magyar Péter történelmi szimbólumként tekint a kampányautóra, kritikusai szerint egy politikai mozgalom kellékének múzeumba emelése inkább a személyes kultuszépítés kérdését veti fel.
Az mindenesetre biztos, hogy a Ford Transit már a múzeumi szereplése előtt is történelmet írt valamiben: aligha sok kampányautó mondhatja el magáról, hogy a miniszterelnök nyilvánosan történelmi ereklyének nyilvánította, mielőtt még a harmadik születésnapját megünnepelhette volna.