Magyar Péter néhány nappal ezelőtt az Országgyűlés ülésén beszélt arról, hogy 27 évvel korábban egy szexuális együttlét során kiszakadt az óvszere. A szokatlan parlamenti megszólalást követően a miniszterelnök egy orvosnővel is kommentvitába keveredett a közösségi médiában. Most pedig újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben ismét a gumi került a középpontba, igaz, ezúttal az autóabroncsok és a magyar közutak állapota szolgáltatta a témát.
A gumis viccek után 120 milliárdos kátyúmentesítést jelentett be Magyar Péter
A miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzését ismét egy kétértelmű megjegyzéssel indította, ráadásul maga is visszautalt a parlamentben elhangzott történetére.
A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban. De még mielőtt a sokat látott szakértők hegyezni kezdenék a ceruzájukat, most nem egy 27 évvel ezelőtti éjszakáról szeretnék beszélni, hanem a magyar utak tragikus állapotáról”
– írta Magyar Péter.
A kormányfő ezután arról számolt be, hogy országjárásai során nyolc alkalommal kaptak defektet, többek között Kálmánházánál és Cigándon.
Utóbbi település kapcsán megemlítette a víztározó megnyitását is, amelynek segítségével kétmillió köbméter vizet kívánnak eltárolni és visszajuttatni a tájba.
Magyar Péter bejegyzésében több közlekedési beruházást és kormányzati tervet is ismertetett:
- 120 milliárd forintos kátyúmentesítési programot indítanak a közúthálózat javítására.
- Bővítenék a Magyar Közút Zrt. kapacitásait.
- Kiemelt figyelmet fordítanának az alsóbbrendű utak felújítására.
- Visszavennék az autópályák üzemeltetését, és megszüntetnék a 23 ezer milliárd forintos koncessziót.
A miniszterelnök a kátyúmentesítési programot a korábbi viccelődéshez kapcsolódva „gumimentő” programnak is nevezte, az autópálya-koncesszió lezárását pedig „határozott, tökös lépésként” harangozta be.
A bejegyzés végén sem maradt el az újabb gumis utalás. Magyar Péter ugyanis egy utóirattal búcsúzott követőitől:
Ne felejtsetek el mostanában gumit cserélni!”