Magyar Péter néhány nappal ezelőtt az Országgyűlés ülésén beszélt arról, hogy 27 évvel korábban egy szexuális együttlét során kiszakadt az óvszere. A szokatlan parlamenti megszólalást követően a miniszterelnök egy orvosnővel is kommentvitába keveredett a közösségi médiában. Most pedig újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben ismét a gumi került a középpontba, igaz, ezúttal az autóabroncsok és a magyar közutak állapota szolgáltatta a témát.

Magyar Péter újabb gumis poénnal rukkolt elő, ezúttal a kátyúk kapcsán (Fotó: Mediaworks)

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A miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzését ismét egy kétértelmű megjegyzéssel indította, ráadásul maga is visszautalt a parlamentben elhangzott történetére.

A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban. De még mielőtt a sokat látott szakértők hegyezni kezdenék a ceruzájukat, most nem egy 27 évvel ezelőtti éjszakáról szeretnék beszélni, hanem a magyar utak tragikus állapotáról”

– írta Magyar Péter.