Fidesz: Magyar Péter összevissza beszél, szemérmetlenül hazudik és gátlástalanul fenyeget

– Mai rádióinterjújában Magyar Péter miniszterelnök a nők védelmezőjének és megmentőjének szerepében tetszelgett, miközben mindenki tudja, hogyan bánt éveken keresztül a feleségével, a családjával. Lehallgatta, zsarolta, fenyegette őket éveken keresztül. Ha valakinek, akkor neki hallgatnia kellene ebben az ügyben, és mélységesen szégyellnie magát. Ez lenne a legkevesebb – írta közleményében a Fidesz.

Magyar Péter most éppen a nők védelmezőjének képében tetszeleg (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter a levéltár igazgatójával viteti el a balhét a tiszás ügynökbotrányért

A Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője által jegyzett közlemény így folytatódik: „Magyar Péter nem tudta megtagadni önmagát az ügynöküggyel kapcsolatban sem. Miután a gazdasági nehézségek és a kormányzásra való alkalmatlansága miatt figyelemelterelésként, előkészítetlenül, a szakmai figyelmeztetések ellenére bedobta a közéletbe az ügynökaktákat, országos botrány tört ki, hiszen a Tisza nyomására nyilvánosságra került listákban összemosták a tetteseket az áldozatokkal”.

Az ellenzéki párt szerint Magyar Péter nem pusztán gyáván menekül a felelősség elől, de azt megpróbálja rátolni a szakemberekre, és régi szokásához híven a médián keresztül ad utasítást a főigazgató leváltására. A felelősséget azonban nem lehet elkerülni, mint ahogyan a számonkérést sem. – Hazugságai, erőszakossága és gyávasága előbb-utóbb utoléri Magyar Pétert is – zárul a közlemény.

