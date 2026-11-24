Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útjára érkezett miniszterelnökként, amelynek keretében Volodimir Zelenszkijjel folytat tárgyalásokat Ungváron – számolt be az MTI az Ukrinform ukrán hírügynökség tájékoztatása alapján. A két ország vezetője a tárgyalások előtt az ungvári Kálvária-temetőben rótta le kegyeletét az orosz–ukrán háborúban elesett katonák emléke előtt.
Magyar Péter milliárdos támogatást jelentett be
A magyar kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy rövid idő alatt több fontos megállapodást sikerült elérni az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő tíz kérdésben.
Magyar Péter az X-en arról is beszámolt, hogy a temetőben legalább tíz magyar honfitársunk nyugszik. A miniszterelnök a koszorúzást követően Ukrajna iránti szolidaritásáról biztosította az ukrán államfőt.
Üzenetet hoztam a magyar néptől. Szolidárisak vagyunk Ukrajnával, a magyar nép önök mellett áll”
– jelentette ki a kormányfő.
Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy Magyarország egymilliárd hrivnya, azaz hétmilliárd forint értékű humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának.
Zelenszkij az uniós csatlakozásról is beszélt
Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli az Ukrajna függetlenségéért életüket áldozó katonák előtti tiszteletadást.
Az ukrán elnök emellett a politika, az energetika és az infrastruktúra területén létrejött kétoldalú megállapodásokról is beszámolt.
Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnökkel folytatott találkozó nemcsak a magyar–ukrán kapcsolatok, hanem Ukrajna és az Európai Unió viszonya szempontjából is jelentős.
Az ukrán államfő ismét egyértelművé tette, hogy Kijev továbbra is az európai uniós csatlakozási tárgyalások megnyitására törekszik. Állítása szerint Ukrajna ezen a téren sok esetben többet teljesít, mint amennyit korábban más tagjelölt országok teljesítettek a csatlakozási folyamat során.
Zelenszkij arról is beszélt, hogy országa szorosabb együttműködésre törekszik a szomszédos államokkal, köztük Lengyelországgal, Romániával, Moldovával és Szlovákiával.