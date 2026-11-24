Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útjára érkezett miniszterelnökként, amelynek keretében Volodimir Zelenszkijjel folytat tárgyalásokat Ungváron – számolt be az MTI az Ukrinform ukrán hírügynökség tájékoztatása alapján. A két ország vezetője a tárgyalások előtt az ungvári Kálvária-temetőben rótta le kegyeletét az orosz–ukrán háborúban elesett katonák emléke előtt.

Magyar Péter nagylelkű, 7 milliárd forintos segítséget jelentett be Ungváron (Fotó: Ladóczki Balázs – Origo)

Magyar Péter milliárdos támogatást jelentett be

A magyar kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy rövid idő alatt több fontos megállapodást sikerült elérni az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő tíz kérdésben.

Magyar Péter az X-en arról is beszámolt, hogy a temetőben legalább tíz magyar honfitársunk nyugszik. A miniszterelnök a koszorúzást követően Ukrajna iránti szolidaritásáról biztosította az ukrán államfőt.

Üzenetet hoztam a magyar néptől. Szolidárisak vagyunk Ukrajnával, a magyar nép önök mellett áll”

– jelentette ki a kormányfő.