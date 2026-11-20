A Tisza intenzív jogalkotási munkára készül az adventi időszakban is - mondta a kormánypárt kétnapos, siófoki kihelyezett frakcióüléséről a Facebookon bejelentkező Magyar Péter, pénteken.

Magyar Péter: újabb törvényjavaslatokat nyújt be a Tisza karácsonyig Fotó: Mediaworks

Magyar Péter: újabb törvényjavaslatokat nyújt be a Tisza karácsonyig

A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezen a héten 20 törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, és karácsonyig újabbakat terjesztenek be.

Az Országgyűlés továbbá dönt a Wekerle Plusz lakástakarék-programról

- tette hozzá. Arra is kitért, hogy hamarosan benyújtják a "magyar nők biztonságát és méltóságát szolgáló" törvénycsomagot.

Döntenek arról is, hogy a hazahozott uniós forrásokból milyen infrastrukturális fejlesztések és gazdaságélénkítő beruházások indulnak, milyen energiahatékonysági programok valósulnak meg, továbbá arról is döntenek, hogy mely kórházakat és iskolákat újítják fel, és mely utakat és vasútvonalakat hozzák rendbe - jelentette be.

Magyar Péter kiemelte, hogy a kihelyezett siófoki frakcióülés helyszínválasztása nem volt véletlen, hiszen a jogalkotási munka egyik kiemelt feladata lesz a Balaton védelme.

Úgy fogalmazott, hogy az "Orbán-kormány pusztításának és korrupciójának áldozatul esett" tó, és a Balaton környékén élő emberek érdekében még idén szigorítják a vízparti építkezés szabályait, megerősítik a nádasok védelmét, és létrehozzák a Balatoni Építészeti Tervtanácsot.

Arra is kitért, hogy a Balaton vízállása a pár napos esőzés után is aggasztóan alacsony, éppen ezért a jövő év egyik kiemelt feladata lesz a vízmegtartás országszerte.

Elmondta, hogy az ezt szolgáló programról is tárgyaltak most, hiszen a vízhiány ma már az egész országban komoly problémát jelent, a Tiszának nincs olyan egyéni képviselője, akinek a településeit és választóit ne érintené ez a probléma.