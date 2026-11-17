– Nem kell hazudni, meg vannak a felvételek. A Mi Hazánkból senki nem volt órákon keresztül. Egyetlen egy KDNP-s képviselő sem ült itt órákon keresztül, a Fideszből négyen ültek. Szégyelljék magukat – taglalta emelt hangerőn az ellenzéki képviselőknek Magyar Péter. A miniszterelnök kedd délelőtt a parlamentben azt állította, hogy a hétfői, maratoni hosszúságú költségvetési vita végén már nem voltak jelen a KDNP és a Fidesz képviselői.

A felvételek egyértelműen cáfolják Magyar Péter állítását (Forrás: Facebook)

A felvételek azonban tényleg megvannak, de azok egyértelműlen cáfolják Magyar Péter állítását: Szűcs Gábor fideszes képviselő például még egy közös szelfit is frakciótársaival, közel hajnali 2-kor, az ülés végén.

A felvételek egyértelműen cáfolják Magyar Péter állítását (Forrás: Facebook)

Bóka János fideszes parlamenti frakcióvezető nem is hagyta szó nélkül a kormányfő kirohanását. – Én is nagyon örülök, hogy néhány óra elteltével ismét találkozhatunk itt a parlamentben. Miniszterelnök úrral ellentétben én itt voltam 1 óra 50 perckor, amikor a költségvetési vita véget ért, így az erre vonatkozó kritikáját az irodalmi munkássága részének tekintem – jegyezte meg a költségvetési vita második napján, kedden valamivel reggel nyolc után.